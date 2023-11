Palästinenser in Israel gestrandet: Die einzige Verbindung zur Heimat

Tausende Palästinenser befanden sich in Israel, als der Krieg begann. Sie sind dort in Sicherheit. Doch was bedeutet das schon, wenn ihre Familien zu Hause leiden? Das Smartphone ist die einzige Verbindung. Ohne sie ist alles leer. Abu Ahmed trägt das Handy in der Brusttasche, dort blinkt es auf, wenn eine Nachricht kommt. Abu Mohammed hält es meist in der Hand, zusammen mit der Gebetskette, deren Perlen er nervös durch die Finger gleiten lässt.

Mit dem Smartphone halten die beiden Männer Kontakt zur Heimat, zu den Familien drüben im Gazastreifen: Abu Ahmed von einem Spitalzimmer in Jerusalem aus, Abu Mohammed auf seinem Matratzenlager in einer Sporthalle in Ramallah. Zwei Gestrandete aus Gaza sind sie. Zwei von mehreren Tausend Palästinensern aus dem Küstenstreifen, die bei Kriegsbeginn am 7. Oktober nicht zu Hause waren, sondern in Israel – und die jetzt nicht mehr nach Hause zurückkönne

:

