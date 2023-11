Ostsee-Sturmflut: Wiederaufbaufonds über 200 Millionen geplant

«Das ist eine enorm hohe Summe», sagte Günther. Allein im Bereich der touristischen und kommunalen Infrastruktur gebe es schätzungsweise Schäden in Höhe von fast 140 MillionenDie Sturmflut vor gut zwei Wochen hatte in einigen Jachthäfen ein Bild der Verwüstung hinterlassen, an Deichen und Stränden gab es teilweise massive Schäden. Allein die Stadt Kiel geht von Schäden in zweistelliger Millionenhöhe aus.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BERNERZEITUNG: Fleischverarbeiter in Not: 200 Arbeitsplätze bleiben, 100 Angestellte verlieren den JobDie Lüthi & Portmann Fleischwaren AG in Deisswil steht finanziell schlecht da. Die FF Frischfleisch AG steigt ein und rettet ein Drittel der Arbeitsplätze.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen ⮕

CASHCH: Industrie gewinnt über 200 Punkte nach begrenztem militärischen Vorstoß Israels im GazastreifenDie Industrie hat nach einer positiven Eröffnung nach dem Europa-Schluss nochmals über 200 Punkte zugelegt. Die Anleger begrüßen es, dass der militärische Vorstoß Israels im Gazastreifen begrenzter ausfällt als erwartet. Die geopolitische Lage bleibt jedoch angespannt und es stehen wichtige Konjunkturdaten sowie der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed bevor.

Herkunft: cashch | Weiterlesen ⮕

SRFNEWS: Gasleitung in der Ostsee beschädigtIn der Nacht vom 8. Oktober meldete der Betreiber der Pipeline Balticconnector einen plötzlichen Druckabfall an einer Gasleitung. Es geschah etwas mehr als ein Jahr nach den Anschlägen auf die Nord-Stream-Pipelines. Estland, Finnland und Schweden sind sich sicher: Es war Fremdeinwirkung.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Unfall in Elm GL: Ungenügend gesicherte Auto rollt Abhang hinunterAm Dienstagmittag rollte in Elm GL in ungenügend gesicherte Auto rückwärts vom Parkplatz einen 200 Meter den Abhang hinunter. Es entstand ein Totalschaden.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Israel-Krieg: Weitere 59 Lastwagen in Gaza eingetroffenIm Israel-Krieg hat Israel seine Angriffe auf den Gazastreifen intensiviert. Seit Kriegsausbruch sind bloss rund 200 LKW mit Hilfsgütern dort angekommen.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

BAZONLINE: Demonstranten von «Basel Nazifrei» trotzen DemonstrationsverbotTrotz eines Demonstrationsverbots haben sich rund 200 Demonstranten von «Basel Nazifrei» auf der Elsässerstrasse versammelt. Es kam zu Auseinandersetzungen auf der Straße.

Herkunft: bazonline | Weiterlesen ⮕