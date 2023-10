Ostschweizer Brockenhäuser verkaufen Nazi-Plunder: Das grosse Geschäft mit der dunklen Vergangenheit

Experten sind schockiert und bald könnte die Politik den Handel verbieten.In einem Brockenhaus im Kanton Thurgau zeigt ein Verkäufer auf eine frisch eingetroffene Lieferung: eine blau-gelbe Flagge, auf der ein Reichsadler samt Hakenkreuz prangt. «Eigentlich müsste ich die Flagge verbrennen, aber derzeit kaufen die Leute alles, was ein Hakenkreuz draufhat», sagt der Verkäufer, der anonym bleiben will.

Ein Feuer in Stefan Wiesers Küche zerstörte sein ganzes Hab und Gut. Weil die Polizei die Ursache in der Elektronik des Mikrowellengeräts vermutet, kämpft er dafür, dass die Herstellerin haftet – bisher erfolglos.

Larina Baumann ist Ostschweizer Fussballerin des Jahres – Christian Witzig macht das Rennen bei den MännernMit knapp 1200 Gästen ist die elfte Ausgabe der Ostschweizer Fussballnacht wieder ein voller Erfolg. Es gibt acht Ehrungen. Vor allem aber generiert der Charity-Anlass für das Nachwuchsprojekt Future Champs Ostschweiz mit 100'000 Franken erneut einen schönen Batzen. Weiterlesen ⮕

«Zeitlos» mit dem Jazz-Trio Dehner-Neff-Rosset im Linsebühl +++ Letzte Transitorische Nächte in Pfyn +++ Laura Vogt liest im Literaturhaus ThurgauDie Ostschweizer Kulturszene ist lebendig und vielfältig. In unserem Kultur-Ticker informieren wir Sie laufend über Neuigkeiten von Kunstschaffenden und Kulturbetrieben aus der Ostschweiz. Weiterlesen ⮕

Effiziente und schnörkellose St.Galler bezwingen GC mit 3:1 – Geubbels mit sehenswertem TrefferZuhause ist der FC St.Gallen weiterhin eine Macht. Die Ostschweizer schocken den Grasshopper Club Zürich bereits nach einer Minute. GC reagiert gefasst und gleicht nur wenige Minuten später aus. Dem Powerplay der St.Galler haben die Zürcher aber nichts mehr entgegenzusetzen. Im ausverkauften Kybunpark gewinnen die St.Galler dann mit 3:1. Weiterlesen ⮕

Die Reiselust in der Schweiz ist so gross wie lange nicht mehrFast 40 Prozent Schweizer wollen öfters in die Ferien als noch im vergangenen Jahr, wie eine Umfrage zeigt. Zwischen den Sprachregionen gibt es aber Unterschiede. Weiterlesen ⮕

Israel-News: Kryptos als Terrorfinanzierung – die USA und Israel wollen die Hamas trockenlegenDie israelische Regierung hat über 100 Krypto-Konten gesperrt, die mit der Hamas in Verbindung stehen. Doch deren Möglichkeiten, Geldströme zu verschleiern, sind gross. Weiterlesen ⮕