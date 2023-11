Nach Konkurs der mobilen Ärzte: Oseara AG übernimmt ehemalige amtsärztliche Tätigkeiten – Grossräte fordern Antworten vom Regierungsrat Die Oseara AG übernimmt die Dienstleistungen im Bereich der fürsorgerischen Unterbringung und wird ihr Angebot in den kommenden Wochen ausbauen. Ausserdem wollen Grossräte vom Regierungsrat wissen, was er über die finanzielle Lage der Mobilen Ärzte wusste und wer die Kosten trägt, die durch die aktuelle Situation entstanden sind.

Der Konkurs der Mobile Ärzte AG sorgte vor einer Woche für einen medizinischen Notfall im Aargau. Das Unternehmen hatte seit 2018 mehrere Dienstleistungen für den Kanton übernommen. Die Mobilen Ärztinnen und Ärzte prüften, ob Personen zwecks fürsorgerischer Unterbringung in eine psychiatrische Klinik eingeliefert werden. Oder ob die Polizeikorps Personen einvernehmen oder verhaften können.Am Dienstag vermeldete das Departement für Gesundheit und Soziales (DGS) einen Erfolg: Die Oseara AG führe die Abklärungen ab sofort in der Nacht und am Wochenende durc





