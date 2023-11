Osama Bin Ladens Hass-Brief gegen Israel löst viralen Sturm aus. Kein Zufall, dass der Topterrorist auf Tiktok als moderner Messias aufersteht «Wir wurden unser ganzes Leben lang belogen», entsetzt sich ein User auf Tiktok. «Mir wurden die Augen geöffnet», offenbart ein anderer. «Jeder sollte das lesen», fordert ein dritter. «Es erklärt so viel.»Buchstäblich.

In Person von Osama Bin Laden (1957–2011), dem Kopf des Terrornetzwerks al-Qaida und Spiritus Rector von 9/11, dem brutalsten Terroranschlag der jüngeren Geschichte. Als letzte Woche eine Userin auf Tiktok Osama Bin Ladens «Brief an Amerika» aus dem Jahr 2002 aufschaltete, löste sie damit einen In seiner Apologie für die Ermordung von rund 3000 zivilen Opfern stellt Bin Laden die USA an den Pranger. Sie hätten zur Errichtung und Unterstützung eines jüdischen Staates in den palästinensischen Gebieten beigetragen. Dies sei «eines der grössten Verbrechen» überhaupt. Dafür fordert er Rache und Blu

SWİSSITMAGAZİNE: Beschwerde gegen EU-Kommission wegen unerlaubtem Micro-TargetingDie EU-Kommission sieht sich einer Beschwerde von Noyb gegenüber. So soll die EU-Kommission unerlaubterweise Micro-Targeting für die Bewerbung der Chatkontrolle angewendet haben.

BERNERZEİTUNG: Schweiz spielt 1:1 gegen Israel und verpasst vorzeitige EM-QualifikationDie Schweizer Nationalmannschaft spielt nur 1:1 gegen Israel und verpasst damit die vorzeitige Qualifikation für die EM. Die schlechte zweite Halbzeit wirft Fragen zur Zukunft von Nationalcoach Murat Yakin auf.

AARGAUERZEİTUNG: Schweizer Nati enttäuscht Fans im Qualifikationsspiel gegen IsraelDie Schweiz hat zwar das Spiel gegen Israel nicht verloren, dennoch ist die Stimmung im Internet so unzufrieden, als wären die EM-Träume der Schweizer Nati bereits geplatzt. Das sind die besten Reaktionen.

WELTWOCHE: Deutsche sind gegen höhere Steuern für SozialausgabenIn Deutschland wurden 2022 mehr als eine Billion Euro in Sozialleistungen investiert. Eine Umfrage zeigt, dass 71 Prozent der Deutschen gegen höhere Steuern oder Abgaben sind, um die Sozialausgaben zu erhöhen.

20MİN: Kriegsreporter Paul Ronzheimer wehrt sich gegen VorwürfeDer deutsche Kriegsreporter Paul Ronzheimer wehrt sich gegen Vorwürfe, dass er nicht in Gaza war und vor einem Greenscreen stand. Er erklärt, dass er die Anfeindungen gewohnt sei, aber dass dies eine der verrücktesten Situationen sei, die er seit langem erlebt habe.

LUZERNERZEİTUNG: Luzerner Politikerin will versteckte Kriminalität sichtbarer machenDer Bund schiebt die Zuständigkeit punkto Menschenschmuggel auf die Kantone ab. Welche Massnahmen im Kanton Luzern dagegen ergriffen werden, ist unklar. KantonLuzern

