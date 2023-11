Opposition in der Schweiz: Eine Übersicht

In der Schweiz sind immer alle grossen Parteien an der Regierung beteiligt. Wer schaut den Minister:innen da noch auf die Finger? Eine Übersicht über die Opposition in der Schweiz mit Professorin Silja Häusermann.Mitte Dezember wählt das Schweizer Parlament einen neuen Minister oder eine neue Ministerin – einen Bundesrat. Dass es ein Mann wird, ist ziemlich sicher. Welcher Partei er angehören wird, gilt als noch sicherer.

Dies, weil in der Schweiz seit über 60 Jahren fast ohne Unterbruch die vier grössten Parteien, zusammen die Regierung bilden. Sie arbeiten als Minister:innen zusammen, ungeachtet grosser Unterschiede in den Weltbildern und Meinungen. Vier von fünf Parlamentarier:innen im Nationalrat gehören einer Partei in der Regierung an. Im klassischen Sinn ist die Opposition in der Schweiz also sehr klein: Die momentan grösste Partei im Parlament ohne Sitz in der Regierung ist die Grüne Partei, die knapp 10% der Wähler:innen auf sich vereint. Im historischen Vergleich ist die Opposition im Moment für schweizerische Verhältnisse sogar gros





