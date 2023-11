OpenAI-Mitarbeitende fordern Rückkehr von CEO Sam Altman

Nachdem der OpenAI-Verwaltungsrat CEO Sam Altman (Bild links, zusammen mit Microsoft-Boss Satya Nadella) entlassen hatte, fordern die Mitarbeitenden in einem offenen Brief nun dessen Rückkehr. Ansonsten würden sie geschlossen zu Microsoft wechseln.Chaotische Zustände bei KI-Pionier OpenAI: Nachdem Ende vergangener Woche bekannt wurde, dass der Verwaltungsrat CEO Sam Altman entlässt, und dieser Anfang dieser Woche beidie Rückkehr ihres bisherigen CEO gefordert.

Gleichzeitig wird verlangt, dass der Verwaltungsrat zurücktritt. Ansonsten wollen die Mitarbeitenden OpenAI geschlossen verlassen und zu Microsoft wechseln. Und schliesslich fordern die Mitarbeitenden auch, dass Greg Brockman, der zusammen mit Sam Altman Mitgründer von OpenAI ist und der den Verwaltungsrat unfreiwillig verlassen musste, wieder in diesen zurückkehrt. In dem Brief, den 95 Prozent der OpenAI-Mitarbeitenden unterzeichnet haben, heisst es, dass mit den erzwungenen Abgängen von Altman und Brockman die gesamte Arbeit und die Mission des Unternehmens in Gefahr gebracht würde





