OpenAI fordert mehr Geld für die Entwicklung einer Artificial General Intelligence

Für die Entwicklung einer Artificial General Intelligence, die der menschlichen Intelligenz gleichkommen soll, braucht OpenAI viel mehr Geld – von Microsoft und anderen Investoren.Hinter den KI-Angeboten von Microsoft steckt die Technologie von OpenAI – ein Unternehmen, das von Microsoft bereits kräftig mit 10 Milliarden US-Dollar mitfinanziert wird. Jetzt verlangt OpenAI zusätzliches Geld in grossem Umfang.

Dabei geht es um die Entwicklung einer Artificial General Intelligence (AGI), einer Art künstlicher Superintelligenz, die der menschlichen ebenbürtig sein soll., positiv zur Partnerschaft mit Microsoft geäussert. Die Zusammenarbeit mit Microsoft-CEO Satya Nadella laufe sehr gut. Aber: Altman erwartet, dass OpenAI künftig"noch viel mehr Geld bekommt", und zwar von, aber auch von anderen Investoren. Eine konkrete Summe nannte Altman allerdings nicht und verwies einfach darauf, dass die Entwicklung hochstehender KI-Modelle hohe Kosten mit sich bringe. Von einer AGI ist die KI-Industrie jedoch noch weit entfern

:

20MİN: Du hast nur noch wenige Tage Zeit, um deine Krankenkasse zu wechselnWer die Krankenkasse dieses Jahr noch wechselt, spart mit etwas Glück viel Geld. Doch die Zeit rennt.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

SCHWEİZERBAUER: Frühe Besamung erhöht LebensleistungAls verlässliche Faustregeln für Aufzuchttiere gelten das Besamen mit 400 kg und das Kalben mit 600 kg Körpergewicht. Dann werden die höchsten Lebensleistungen und damit die beste Wirtschaftlichkeit erzielt. Der Fokus auf optimale Gesundheit und Entwicklung vom Kalb bis zum ersten Abkalben lohnt sich.

Herkunft: SchweizerBauer | Weiterlesen »

SCHWEİZERBAUER: Ein Adventskalender mit Regionalprodukten«Das Beste aus dem Westen des Waadtlandes» gibt es jetzt in einem Adventskalender. 12 Regionalprodukte und 12 Gutscheine für touristische Aktivitäten in der Region verkürzen die Zeit bis Weihnachten. Der Kalender wird von einem Verein zur Förderung der regionalen, auch landwirtschaftlichen Entwicklung herausgegeben.

Herkunft: SchweizerBauer | Weiterlesen »

SRFNEWS: Israel schickt gestrandete Arbeitskräfte zurück nach GazaIn der Vergangenheit gab Israel Menschen aus Gaza Arbeitsbewilligungen, damit sie in Israel ihr Geld verdienen konnten. Doch damit ist nun Schluss. Zudem hat die israelische Regierung entschieden, alle Arbeitskräfte, die seit Ausbruch des Krieges in Israel und dem palästinensischen Westjordanland gestrandet sind, zurück nach Gaza zu schicken.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

SRFNEWS: Nach Tor in der Startminute: Kein Sieger im Aufsteiger-DuellVarol Tasar bringt Yverdon gegen Lausanne-Sport bereits nach einer halben Minute in Führung.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

20MİN: An LUKB-Feier in Zürich: Banker schlägt Gast K.O.Am Donnerstagabend kam in Zürich an einer Feier der Luzerner Kantonalbank zu einer Schlägerei inklusive Knock-out. Es droht eine Strafanzeige.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »