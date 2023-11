Online-Vandalen fegen Tel Aviv von der Landkarte

Dieses offene Konzept hat sich nun ein israelfeindlicher Vandale zunutze gemacht. Er löschte grosse Teile von Tel Aviv von der virtuellen Landkarte.«C-Tech» war ein Nutzer namens «Kasiva6740» dafür verantwortlich. «Es gibt kein Land Israel und Palästina wird befreit», erklärte er seine Aktion. Er wurde gesperrt, aber seine Handlungen wirken nach.

Obwohl der Vandalismus bereits am 21. Oktober entdeckt wurde, sind die Schäden noch nicht beseitigt. So zeigen sich auch jetzt noch Lücken etwa im Hafenquartier von Tel Aviv, wo Durchgangsstrassen plötzlich zu Sackgassen werden und Hausnummern im scheinbaren Nichts stehen.Bei der Wiederherstellung gibt es offenbar Probleme. OSM-Karten bestehen aus mehreren Ebenen, sodass nicht einfach zu einer vorherigen Version zurückgekehrt werden kann.

Es ist auch nicht das erste Mal, dass OSM in geopolitischen Spannungen hineingezogen wurde. Bereits im Rahmen der russischen Invasion der Ukraine kam es zu Vandalismus an OSM-Kartenmaterial für die Region.

