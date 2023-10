Ölverschmutzung im Rhein nach Kollision von Frachtschiff

Unterhalb des Auhafens in Birsfelden ist am Freitagnachmittag Öl in den Rhein geflossen, was den Schiffsverkehr lahmlegte. Die Feuerwehr konnte das Heizöl stoppen, binden und fachgerecht entsorgen, wie die Baselbieter Kantonspolizei mitteilte.Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein Frachtschiff, welches rheinaufwärts fuhr, beim Manövrieren mit einem Steg. Dabei wurde der Schiffsbug so stark beschädigt, dass eine unbestimmte Menge Heizöl auslief.

Wegen dieser Gewässerverschmutzung wurde der Rheinabschnitt zwischen den beiden Schleusen Augst und Birsfelden gesperrt, ebenso die Strecke zwischen dem Hafen Basel und dem Vorhafen der Schleuse Kembs in Frankreich. Dies teilten die Schweizerischen Rheinhäfen am Freitagnachmittag mit. Damit wurde auch die Schleuse Birsfelden vorübergehend geschlossen. Über den Zeitpunkt der Wiederaufnahme der Schifffahrt werde später informiert, heisst es in der Mitteilung.

