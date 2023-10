Ölverschmutzung im Rhein bei Basel

«In Basel läuft jede Menge Öl oder Benzin in den Rhein», meldete am Freitagmittag ein News-Scout. Auf einem Bild ist tatsächlich eine Verunreinigung mit Öl gut erkennbar. Auch die Basler Kantonspolizei hatte davon Kenntnis. Die Quelle liegt aber weiter rheinaufwärts im Baselbiet.

Festgestellt wurde das Öl am Mittag erstmals oberhalb der Kraftwerkinsel in Birsfelden. Die örtliche Feuerwehr wurde sofort aufgeboten, um die Flüssigkeit zu binden. Wo das Öl ausgelaufen ist, wissen die Behörden derzeit noch nicht. Auch über die Menge konnte die Baselbieter Polizei auf Anfrage noch keine Angaben machen. Update folgt…

Feuerwehreinsatz im Birsfelder Hafen wegen ÖlverschmutzungFeuerwehrkräfte aus Basel und Birsfelden sowie die Sondereinheit Taifun mit ihrem Einsatzboot haben sich gegen Mittag zum Hafen Birsfelden begeben. Grund dafür ist, dass mutmasslich Öl in den Fluss gelangt ist. Die Lage und das Ausmass der Wasserverschmutzung werden derzeit eingeschätzt. Weiterlesen ⮕

