Olten SO: BMW-Fahrer (18) nach Selbstunfall verletzt

Am Mittwoch, 1. November 2023, um zirka 3.45 Uhr, war ein 18-jähriger Mann mit einem grünen BMW X6 auf der Aarauerstrasse in Olten in Richtung Dulliken unterwegs. Aus noch zu klärenden Gründen verlor er im Bereich einer leichten Rechtskurve, kurz vor der Einmündung Käppelistrasse, die Kontrolle über das Auto und prallte am rechten Strassenrand in einen Baum.

Der Fahrzeuglenker konnte das stark beschädigte Auto selbständig verlassen. Nach dem Eintreffen des Rettungsdienstes wurde er mit einer Ambulanz zur ärztlichen Kontrolle in ein Spital gebracht. Das Unfallauto erlitt Totalschaden und musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Die Polizei hat umgehend Ermittlungen sowohl zum Unfallhergang wie auch zur Unfallursache aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen.

Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder zur Fahrweise des verunfallten Fahrzeuglenkers machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Olten in Verbindung zu setzen, Telefon 062 311 80 80.Gesundheitspraxis Lerch: Medizinische Massagen und Wellness in Kappel SOAlali Market: Orientalische Lebensmittel in Solothurnbaddirekt.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

POLIZEICH: Liestal BL / A2: VW-Fahrer (30) verursacht Selbstunfall unter DrogeneinflussIn der Nacht von Montag auf Dienstag, 30. / 31. Oktober 2023, kurz vor 05.00 Uhr, verursachte ein Personenwagenlenker auf der Autobahn A2, bei der Ausfahrt Liestal, einen Selbstunfall.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

TAGBLATT_CH: Jetzt im Livestream: Der HC Thurgau will gegen den Leader EHC Olten zurück auf die SiegerstrasseNach zuletzt drei Niederlagen in Folge versucht der HC Thurgau am Dienstag um 19.45 Uhr ausgerechnet, gegen den souveränen Leader und Aufstiegsaspiranten EHC Olten auf die Siegerstrasse zurückzufinden. Ein schwieriges, aber nicht unmögliches Unterfangen.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Festnahme in Basel: Zwei Jugendlichen flüchten nach SelbstunfallAm Dienstag verursachten zwei Jugendliche einen Selbstunfall mit einem Auto und entfernten sich vom Unfallort. Sie konnten nach kurzer Zeit angehalten werden.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Stadt Basel BS: Nach Selbstunfall - zwei flüchtige Jugendliche gefasstAm Dienstag, 31. Oktober 2023, verursachten zwei Jugendliche einen Selbstunfall mit einem Personenwagen.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

LUZERNERZEITUNG: Sieben Unfälle an einem Abend – Polizeihund findet geflüchteten FahrerAuf Luzerner Strassen ist es am Montagabend zu diversen Unfällen gekommen. In einem Fall versuchte sich ein Lenker zu verstecken. Er rechnete wohl nicht mit der feinen Spürnase von Polizeihund Dodge.

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Walenstadtberg SG: Auto stürzt Abhang hinunter – Fahrer (†56) tödlich verletztAm Montag (30.10.2023), kurz nach 19 Uhr, ist es oberhalb von Walenstadtberg zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕