Oliver Pocher und Amira Pocher beenden gemeinsamen Podcast

Heute wurde der letzte gemeinsame Podcast der beiden veröffentlicht.Alles vorbei bei Oliver Pocher (45) und seiner Ex Amira Pocher (31). Ab sofort gehen die beiden auch beruflich getrennte Wege. Heute wurde

Was ist passiert? Im August trennten sich die Eltern zweier gemeinsamen Kinder öffentlich. Man wolle aber weiter am Podcast zusammenarbeiten, hiess es. Amira und Biyon dementieren diese Behauptungen vehement. Doch die Reaktion von Oliver Pocher spricht Bände. Am Dienstag beendete er völlig überraschend den gemeinsamen Podcast «Die Pochers!».schrieb er: «Aufgrund der mir erlangten Erkenntnisse der letzten Tage und den dadurch entstandenen Vertrauensverlust ist eine weitere Zusammenarbeit mit Amira unmöglich.» Offenbar erfuhr er erst kürzlich von Amiras Neuem.

Die Podcast-Folge wurde im September vor Publikum aufgezeichnet. Bei einer Fragerunde erzählt eine junge Frau aus dem Publikum, dass sie zwischenzeitlich von ihrem Freund getrennt war. Oliver Pocher zieht sofort einen Schluss. Er fragt: «Wer hat denn rumgebumst von euch?» headtopics.com

Amira entschuldigt sich bei der Frau: «Wunder Punkt ...» Ob sie damit nur die Dame aus dem Publikum meint, oder sich selbst und Olli?Olli zaghaft: «Ja?» Amira tröstend: «Olli! Kennst mich doch!»Auffällig: Die beiden sind zwar emotional, aber verstehen sich in der letzten Podcast-Folge gut. Doch die Aufzeichnung ist sechs Wochen alt. Inzwischen weht ein anderer Wind.

«Aber es gibt auch positive News», berichtet Oliver Pocher. «Nächste Woche geht es an dieser Stelle auf jeden Fall wie gewohnt am Freitag weiter. Freut euch drauf.»unter der Überschrift «Die Pochers! Update» bekannt gegeben: «Da uns viele Anfragen erreichen: Wir sind mit Amira und Olli im vertrauensvollen Austausch und können euch versichern, dass beide Teil der Podimo-Familie bleiben werden. headtopics.com

