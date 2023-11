Oliver Berben wird neuer Vorstandsvorsitzender

Martin Moszkowicz, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film, lässt seinen Vertrag planmäßig und auf eigenen Wunsch zum 29. Februar 2024 auslaufen und wird ab dem 1. März 2024 als Produzent für die Constantin Film arbeiten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat diesem Wunsch entsprochen. Der Aufsichtsrat der Constantin Film beruft den bisherigen stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden, Oliver Berben, zum 1. März 2024 zum Vorsitzenden des Vorstandes.

Des Weiteren hat Hanns Beese (Vorstand Finanzen) vorzeitig seinen Vertrag langfristig verlängert. Martin Moszkowicz gehört zu den bedeutendsten Produzentenpersönlichkeiten Deutschlands. Unter seiner Ägide hat Constantin Film bemerkenswerte Erfolge erlebt und sich als führendes Medienunternehmen im In- und Ausland etabliert. "Wir sind Martin Moszkowicz sehr dankbar für seine langjährige, professionelle und loyale Führung und Zusammenarbei





