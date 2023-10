Oktober 2021: Auf dem Weg zum zweitwärmsten Oktober in der Schweiz

Noch vier Mal schlafen, dann ist der Oktober bereits vorbei. Da drängt sich langsam aber sicher die Frage auf, wie sich der laufende Monat wettertechnisch zusammenfassen lässt.

Doch nicht nur temperaturmässig schlägt der Oktober bislang gegen oben aus. Auch punkto Niederschläge steuert der laufende Oktober nach den vergangenen, teilweise äusserst nassen Tage auf Rekordwerte zu. «Vor allem im Westen und Süden ist es im bisherigen Oktober sogar teilweise deutlich zu nass», schreibt MeteoNews.Es ist unverkennbar Herbst. Und das bleibt vorerst auch so.

Doch in der Nacht auf Freitag ist zu den Herbstwinden noch ein heftiger Föhnsturm hinzugekommen. In den bekannten Föhntälern in den Alpen tobte dieser auch am Vormittag noch weiter. Und ebenfalls gut zu Wissen: Dank des Föhns wird es in den Alpentälern laut SRF Meteo für Oktoberverhältnisse am Freitag bis 23 Grad warm, sonst um die 14 Grad.Die bevorstehende Woche zeigt sich von der wechselhaften Seite, wie «MeteoNews» berichtet. Liegen die Höchstwerte zu Beginn der Woche leicht unter der Norm, steigt das Temperaturniveau ab Wochenmitte wieder an. Nach einem zunächst sonnigen Montag wird es am Abend von Westen her bewölkter. headtopics.com

«Die Mengen und Intensitäten sind dann aber nur noch gering, in den mittleren Lagen wird es nicht weiss!», schreibt Meteonews im. Stand jetzt sinkt nämlich auch die Schneefallgrenze – von aktuell gut 4000 auf noch um die 1500 Meter über Meer. MeteoSchweiz in seiner Prognose schreibt

MeteoNews für Freitag: Lokal etwas Nebel, Auflösung am Vormittag. Ansonsten meist sonnig mit durchziehenden Schleierwolken. 21 bis 24 Grad. Weitere Aussichten 👉Und auch SRF Meteo zielt mit seiner Prognose in dieselbe Richtung. Allerdings mit der Formulierung «um 20 Grad» einer leicht tieferen Temperaturansage.Richtig heiss für die Jahreszeit wirds dann wieder am Wochenende. headtopics.com

