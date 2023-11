Offener Brief an Autismus-Autorin: Du lehrst mich, dass Anderssein eine Bereicherung ist

Symmetrische Bilder wie der Anblick einer Stromleitung geben der Autorin Ruhe. In Gruppen fühlt sie sich eher wie eine Nüchterne unter Betrunkenen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

20MIN: Aurora Ramazzotti schreibt Papa Eros einen herzzerreissenden BriefEros Ramazzotti ist 60 Jahre alt geworden. Zu seinem grossen Tag hat ihm Tochter Aurora rührende Zeilen gewidmet.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

LUZERNERZEITUNG: 50 Jahre Luzerner Konzertchor: Der Prophet «Elias» passt nicht recht in die AktualitätDer Luzerner Konzertchor feiert sein 50 Jubliäum mit einem grossen Oratorium von Mendelssohn. Die Zusammenarbeit mit dem Kammerchor Zürcher Unterland lohnt sich

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen ⮕

SRFNEWS: Carbon-Laufschuhe – bestechend, aber nicht unproblematischOhne Trainingsplanung könnten Laufschuhe mit Carbonfaserplatte dem Körper mehr schaden als nützen, warnt ein Experte.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

20MIN: Flughafen Zürich: Flieger können nicht starten – technische Störung bei SkyguideZurzeit können am Flughafen Zürich keine Maschinen starten. Grund dafür ist eine technische Störung bei Skyguide.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: Schällibaum ist nicht mehr Yverdon-TrainerAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

AARGAUERZEITUNG: Fahrerflucht: Der Knall war nicht ein Stein, sondern ein E-Scooter-FahrerVor einem Jahr kam es in Oftringen zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter-Fahrer. Die Unfallverursacherin verliess den Unfallort, ohne sich um den E-Scooter-Fahrer zu kümmern. Dafür wurde sie nun verurteilt.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen ⮕