Odermatt gewinnt seine erste Abfahrt im Weltcup

Sein 30. Weltcupsieg ist der erste in der Abfahrt. Weltmeister wurde er in der schnellsten Disziplin schon, aber im Weltcup wurde er immer wieder um wenige Hundertstel geschlagen. Achtmal war er schon Zweiter, nun hat er es endlich ganz nach oben geschafft – und dies ausgerechnet in der (verkürzten) Lauberhornabfahrt in Wengen.Odermatt ist auf dem Weg, zum grössten Skistar der Schweiz zu werden.

Er peilt diese Saison den dritten Sieg im Gesamtweltcup an, sein Vorbild Pirmin Zurbriggen holte deren vier. Die Marke von 40 Siegen des Wallisers dürfte Odermatt nächste Saison knacken, wenn er so weiterfährt. Mehr Weltcupsiege als Zurbriggen weist nur Vreni Schneider auf, 55 ist ihre Marke. Bleibt er gesund, wird der 26-jährige Dominator auch diesen Schweizer Rekord angreifen könne





tagesanzeiger » / 🏆 2. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Riesenslalom in Adelboden: Odermatt triumphiert erneut am Chuenisbärgli und schreibt GeschichteDer Schweizer zeigt in Adelboden zwei bärenstarke Läufe und gewinnt mit über einer Sekunde Vorsprung. Es ist nach 2022 und 2023 sein dritter Sieg am Heimrennen.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

Digitec erweitert sein Angebot um Batterien unter eigenem NamenDigitec verkauft nun Batterien unter eigenem Namen. Das Design und Testing erfolgt in der Schweiz, die Produktion in China.

Herkunft: SwissITMagazine - 🏆 15. / 65 Weiterlesen »

Der neue SP-Bundesrat Beat Jans tritt sein Amt anDer frisch gewählte SP-Bundesrat Beat Jans tritt sein Amt an und wird von seinem Vorgänger Alain Berset begleitet. Die fehlende Begeisterung und der Stillstand in der Schweizer Politik werden thematisiert.

Herkunft: Wochenzeitung - 🏆 21. / 63 Weiterlesen »

Der letzte Milchbauer verkauft sein ViehIn der Freiburger Gemeinde Estavayer-le-Lac gibt es mit der Elsa SA einen Milchverarbeitungsbetrieb, aber bald keine Milchkuh mehr. In einem halben Jahr gibt der letzte Landwirt die Milchproduktion auf.

Herkunft: SchweizerBauer - 🏆 51. / 50 Weiterlesen »

12 tote Schafe – Angreifer dürfte Wolf seinAm Sonntag hat mutmasslich ein Wolf mehrere Schafe in der Gemeinde Murgenthal AG gerissen. Das, nachdem ihm bereits am vergangenen Mittwoch und am Freitag Schafe in der Region zum Opfer fielen. Der kantonale Bauernverband fordert den Abschuss des Wolfs.

Herkunft: SchweizerBauer - 🏆 51. / 50 Weiterlesen »

28. Dezember 2023: Die Nachrichten des Tages im ÜberblickSVP: Favorit nach Chiesa-Abgang | Super-Franken schafft Probleme | Dick Marty ist tot | Corona-Welle auf sehr hohem Niveau | Opernhaus darf aufstocken | Odermatt knapp geschlagen

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »