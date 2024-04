OC Oerlikon: Die Zukunft des Schweizer Industriekonzerns

Wer die Zukunft des Schweizer Industriekonzern s OC Oerlikon sehen will, muss die Schweiz verlassen: Im liechtensteinischen Balzers, in einem drögen Industriequartier, eingeklemmt zwischen einem Blechverarbeiter, einem Akustikgeschäft und einem Elektroinstallationsbetrieb, steht das grösste Werk des Konzerns. Auf 13'500 Quadratmetern arbeiten hier 500 Mitarbeiter, 140 davon in Forschung und Entwicklung.

Oder Süss’ flamboyanter Vorgänger als Präsident, Tim Summers, der regelmässig mit seinem sechs Meter langen Rolls-Royce-Cabrio am Firmensitz auftauchte und intern «Der Sonnenkönig» genannt wurde. Auch Michael Süss ist nicht unbedingt das, was man sich unter einem Standard-CEO vorstellt: Der gebürtige Münchner trägt gerne Janker, aber aus gesundheitlichen Gründen keine Socken.

