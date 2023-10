Obwaldner Regierung prüft individuelle Prämienverbilligungen

Die Obwaldner Regierung klärte ab, ob die individuellen Prämienverbilligungen den richtigen Personen zugutekommen. Die Resultate.vom 26.10.

2023Audio Wer ein E-Auto fährt, soll in Luzern steuerlich entlastet werden in einem neuen Fenster öffnen. Laufzeit 25 Minuten 19 Sekunden.Audio In der Zentralschweiz leben wieder mehr Menschen in Pflegeheimen in einem neuen Fenster öffnen. Laufzeit 6 Minuten 17 Sekunden.

Die Frau aus Niederurnen, die aus dem Nichts an die Spitze stürmtAm Glarner Stadtlauf vom Samstag strebt Daniela Stünzi einen weiteren Sieg an. Ihre Sport-Karriere ist eine sehr erstaunliche Geschichte. Weiterlesen ⮕

Keine Waffen mehr für die Ukraine – neue slowakische Regierung gibt den aussenpolitischen Tarif durchIn Bratislava ist die neue, pro-russische Regierung mit Ministerpräsident Fico sowie dem Putin-freundlichen Aussenminister Juraj Blanar vereidigt worden. Die Kabinettszusammensetzung verspricht wenig Gutes. Weiterlesen ⮕

Kiew dementiert Berichte über Sperrung des Schwarzmeer-KorridorsDie ukrainische Regierung hat Berichte über eine angebliche Sperrung des Schiffskorridors im Schwarzen Meer offiziell dementiert. Weiterlesen ⮕

«Die Stimmung ist so gereizt, dass es die Leute aussprechen»Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

Die neuen Migros-Chefs nehmen sich die Industriebetriebe vorDie neuen Chefs wollen die eigenen Produktions­betriebe auf Effizienz trimmen und das Sortiment straffen. Weiterlesen ⮕

- Ab auf die Rheinfähre: Nicolas Jarry reist mit seiner Familie um die WeltDer Chilene bestreitet den Alltag als Tennisprofi mit seiner Familie. Weiterlesen ⮕