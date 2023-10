Oberbipp SO / A1: Auffahrunfall mit zwei beteiligten Autos – zwei Personen verletzt

Am Sonntag, 29. Oktober 2023, um zirka 15.40 Uhr, kam es auf der Autobahn A1 bei Oberbipp, in Fahrtrichtung Zürich, zu einer Auffahrkollision mit zwei beteiligten Autos.

Dabei wurde die Beifahrerin des auffahrenden Autos verletzt. Sie musste durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht werden. Die Lenkerin des vorausfahrenden Autos wurde zur Kontrolle ebenfalls in ein Spital gebracht. Nebst einer Patrouille der Kantonspolizei Solothurn standen der Rettungsdienst mit zwei Ambulanzbesatzungen und ein Abschleppunternehmen im Einsatz.

Heiligkreuz SG: Auffahrunfall auf AutobahnAktuelle Polizeimeldungen - Polizeinachrichten Weiterlesen ⮕

Auffahrunfall auf der Autobahn A3 zwischen Flums und MelsAm Samstag (28.10.2023) ereignete sich ein Auffahrunfall zwischen einem Lieferwagen und einem Auto auf der Autobahn A3. Der Fahrer des Lieferwagens und die Mitfahrerin des Autos wurden leicht verletzt. Weiterlesen ⮕

Auffahrunfall auf der Autobahn A3 zwischen Flums und MelsAm Samstag (28.10.2023), um ca. 20:45 Uhr, hat sich auf der Autobahn A3 zwischen Flums und Mels ein Auffahrunfall zwischen einem Lieferwagen und einem Auto ereignet. Der 38-jährige Fahrer des Lieferwagens wurde dabei eher leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Spital. Weiterlesen ⮕

Basel-Stadt: Von vier Personen angegriffen und verletztEin 42-jähriger Mann ist in der Nacht auf Montag in Basel-Stadt unvermittelt von vier Personen angegriffen und verletzt worden. Weiterlesen ⮕

Forcola di Livigno: Heftige Frontalkollision fordert drei VerletzteZwischen La Motta und der Forcola di Livigno ist es am Samstagvormittag zu einer Frontalkollision zwischen zwei Autos gekommen. Dabei wurden drei Personen verletzt Weiterlesen ⮕

Hunderte demonstrieren in Zürich und Bern für «freies Palästina»In Zürich und Bern haben sich am Samstagnachmittag mehrere hundert Personen zu einer Kundgebung für… Weiterlesen ⮕