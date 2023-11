Nur ein Sieg in den letzten 23 Spielen – das hat Fabio Celestini bisher geliefert

Celestini coachte bisher bei Lausanne-Sport, Lugano, Luzern und Sion. Der grössten Erfolge von Celestini waren der Aufstieg mit Lausanne in die Super League 2016 und der Cupsieg mit Luzern 2021. Zuletzt lief es Celestini aber nicht nach Wunsch. Von seinen letzten 23 Super-League-Spielen konnte er nur eines gewinnen. Bei seiner letzten Station, dem FC Sion, wurde er nach sechs sieglosen Spielen bereits wieder entlassen.Der neue Trainer heisst Fabio Celestini. Der ehemalige Nati-Spieler (35 Spiele, 2 Tore) ist seit 2015 Profi-Trainer. blue Sport Chefredaktor Andreas Böni sagt zum neuen FCB-Coach: «Er spielt einen sehr attraktiven Fussball.

In der ersten Saison im Oberhaus kann Lausanne-Sport die Klasse halten – das Polster auf Absteiger Vaduz beträgt Ende Saison fünf Punkte. Auch der Start in die zweite Super-League-Saison verläuft vielversprechend. Die Hinrunde beendet Lausanne mit einem 5:1-Kantersieg gegen den FC Zürich auf dem fünften Rang. Der Abstand auf Schlusslicht Sion beträgt satte acht Punkte. Doch nach der Winterpause ist es vorbei mit der Herrlichkeit.

Die kommende Saison läuft in der Liga fast identisch. Wieder holt Celestini mit Luzern 46 Punkte, diesmal fehlen vier Punkte auf das europäische Geschäft. Doch ein europäisches Hintertürchen erreicht Luzern über einen anderen Weg: Denn Celestini führt den FCL zum Cupsieg. Der 3:1-Sieg im Final gegen St. Gallen ist das grosse Highlight seiner bisherigen Trainerkarriere. Danach geht es für Celestini nur noch Berg ab.

