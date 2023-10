Null Punkte gegen Lausanne: Basels Krise hält weiter an ++ Ajoie holt weiteren Ausländer ++ Aegerter bei Superbike-WM auf dem Podest

Der HC Ajoie verpflichtet mit Dmitro Timaschow einen achten Ausländer. Der schwedisch-ukrainische Angreifer unterschreibt vorerst für zwei Monate mit der Option, den Vertrag bis Ende der Saison zu verlängern. Zuletzt spielte der 27-Jährige, der 2015 von den Toronto Maple Leafs gedraftet wurde, sich in der NHL aber nie wirklich durchsetzen konnte, zwei Saisons für das schwedische Team Brynäs.Der FC Basel findet auch gegen die vor der 12.

Dass Kaly Sène die beiden Penaltys verwertete, passte zu diesem missglückten Basler Gastspiel in Lausanne. Der 22-jährige Senegalese stand drei Saisons und bis in diesem Sommer beim FCB unter Vertrag, konnte sich aber nie durchsetzen, wurde mehrfach verleiht und schliesslich ablösefrei ins Waadtland abgegeben. Nun steht Sène bei fünf Saisontreffern. Das 3:0 durch Alvyn Sanches, neben Sène der zweite herausragende Lausanner gegen Basel, fiel in der 69.

Am Sonntag vor der Prüfung über die verkürzte Distanz, in dieser Rennklasse offiziell als Superpole-Race bezeichnet, stand Aegerter wiederum neben Bautista in der Frontreihe. Die neuerliche Chance packte er beim Schopf - in einem Rennen, in dem er vorerst erneut mit der Technik an der Yamaha zu kämpfen hatte. Diesmal hatte er Ölverlust zu beklagen; die sichtbare Spur machte den Unterbruch des Rennens nötig. headtopics.com

Kapitän Siya Kolisi unterstrich die Bedeutung des Erfolgs, die weit über einen sportlichen Sieg hinausgehe. «Von aussen kann man das vielleicht nicht komplett verstehen», sagte er, «unser Land macht so viel durch, so vielen Kindern geht es nicht gut, aber wir können für Hoffnung sorgen und zeigen: Wenn wir zusammenarbeiten, dann ist alles möglich.»

Im dritten Samstagsspiel trennten sich Yverdon und Winterthur 1:1. Der FCW vergab in der 80. Minute durch einen verschossenen Penalty von Roman Buess den möglichen Sieg.24 Stunden nach der Heimniederlage gegen Lugano gewinnen die ZSC Lions (2.) das Spitzenspiel in der National League auswärts bei Leader Fribourg-Gottéron mit 3:1. headtopics.com

Super League: Leader FCZ lässt gegen Lausanne-Ouchy Punkte liegenTabellenführer gegen Aufsteiger: Der FC Zürich empfing Stade Lausanne-Ouchy im Letzigrund. Weiterlesen ⮕

Leader zuhause nur mit Remis - FCZ lässt gegen Lausanne-Ouchy zwei Punkte liegenIsmael Gharbi bringt Stade-Lausanne-Ouchy beim FCZ per Distanzschuss mit 1:0 in Führung. Weiterlesen ⮕

Zürich lässt gegen Lausanne-Ouchy federnAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

FC Zürich enttäuscht gegen Lausanne-Ouchy und spielt nur RemisDer FC Zürich enttäuscht in der 12. Runde der Super League. Zuhause gegen Aufsteiger Lausanne-Ouchy kommt das Henriksen-Team nur zu einem 1:1. Weiterlesen ⮕

FC Basel verliert Kellerduell gegen Lausanne-Sport mit 0:3Die Sieglos-Serie des FC Basel hält an! Der FCB kassiert auswärts im Kellerduell gegen Lausanne-Sport die nächste Klatsche. Weiterlesen ⮕

Super League: Basel verliert auch in LausanneAuch nach dem Gastspiel in Lausanne und der 0:3-Pleite ist der FCB ohne Tor und ohne Sieg seit dem Trainerwechsel. Weiterlesen ⮕