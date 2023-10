Novartis erzielt mit weiterem Prüfkandidaten Forschungserfolg bei Nierenleiden

Am Standort von Novartis in Poznan, Polen.In der noch laufenden zulassungsrelevanten Studie ALIGN (NCT04573478) hat der Wirkstoff Atrasentan Wirkung bei Patienten mit der Nierenerkrankung IgA-Nephropathie (IgAN) gezeigt, wie der Konzern am Montag mitteilte.

Erste Topline-Ergebnisse einer Zwischenanalyse dieser noch laufenden Phase-III-Studie hätten bei einer Zwischenanalyse nach 36 Wochen gezeigt, dass eine Behandlung mit Atrasentan zu einer deutlichen Verringerung der Proteinurie (Eiweiss im Urin) bei Patienten mit IgAN führte. Diese Patienten erhielten zudem eine unterstützende Behandlung mit einem RAS-Hemmer, die in der Regel zur Regulierung des Blutdrucks verwendet werden.

