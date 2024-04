Novak Djokovic in der Krise: Hat er seinen Rang verloren?

Novak Djokovic wartet immer noch auf seinen ersten Turniersieg in diesem Jahr. Haben ihm Carlos Alcaraz und Jannik Sinner schon den Rang abgelaufen? Roger Federers Ex-Trainer Ivan Ljubicic glaubt an «ein mentales Problem» beim Serben.Novak Djokovic befindet sich im Formtief. Zuletzt verlor der Serbe in Indian Wells schon in der 3. Runde gegen die Weltnummer 123 Luca Nardi. Roger Federers Ex-Trainer Ivan Ljubicic sagt: «Djokovic muss das Feuer in sich haben, sonst fehlt ihm etwas.

Wenn er diesen Drang nicht verspürt, kann er in Schwierigkeiten geraten.»Noch ist Novak Djokovic die Weltnummer 1. Doch verläuft die Sandsaison so wie die letzten Wochen, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis Jannik Sinner den Serben an der Weltranglistenspitze ablösen wird. Knapp 1000 Punkte hat Sinner Rückstand auf Djokovic, aber weitaus weniger Punkte zu verteidigen als der letztjährige French-Open-Sieger. Wie auch immer. Erstmals seit langer Zeit durchläuft Djokovic sowas wie eine Kris

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



bluenews_de / 🏆 20. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Carlos Alcaraz: «Wir verlieren die Ehrfurcht vor Novak Djokovic»Letztes Jahr gewinnt Carlos Alcaraz Wimbledon, heuer holt sich Jannik Sinner den Sieg an den Australian Open. Die Konkurrenz von Novak Djokovic wird stärker.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Wird Roger Federer Trainer von Novak Djokovic?Novak Djokovic trennt sich von Goran Ivanisevic. Olympiasiegerin Monica Puig bringt nun Roger Federer ins Spiel.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Novak Djokovic trennt sich von seinem Trainer Goran IvanisevicMit Goran Ivanisevic feiert Novak Djokovic in der Spätphase seiner Karriere viele Erfolge. Nun folgt die Trennung – der Serbe äussert sich emotional.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

ATP & WTA-Turnier Indian Wells - Djokovic-Bezwinger Nardi gestopptLuca Nardi hat seinem Coup gegen Novak Djokovic keine weitere Überraschung folgen lassen können.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

BVB zurück auf Rang vier: 3:1 gegen Eintracht FrankfurtDer BVB startet mit einem Erfolg in die Wochen der Wahrheit. Das 3:1 gegen Eintracht Frankfurt bringt der Borussia den vierten Tabellenplatz zurück.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Rang 2 und Disziplinensieg für Mathilde Gremaud im SlopestyleMathilde Gremaud krönt ihre Rekord-Saison mit der kleinen Kristallkugel im Slopestyle. In Tignes wird sie Zweite hinter Tess Ledeux.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »