Nottwil LU: Velofahrer von Auto erfasst und verletzt

AARGAUERZEITUNG: Velofahrer kommt bei Kollision mit Auto ums Leben – weil dessen Lenker auf Tiktok herumspielte?Vor rund einem Jahr ereignete sich in Oberhof ein tragischer Unfall: Ein Auto erfasste einen 55-jährigen Velofahrer, er starb noch vor Ort. Nun muss sich der Lenker des Autos vor dem Bezirksgericht Laufenburg verantworten. Dabei kommt raus: Er soll während der Fahrt über mehrere Minuten auf seinem Smartphone herumgedrückt haben.

AARGAUERZEITUNG: Velofahrer stirbt bei Kollision mit Auto wegen Ablenkung durch TiktokEin Velofahrer kommt bei einem Unfall ums Leben, weil der Autofahrer auf Tiktok herumspielte. Der Lenker muss sich vor Gericht verantworten.

POLIZEICH: Stadt St.Gallen SG: Velofahrer (8) nach Kollision mit Auto mittelschwer verletztAm Sonntag (22.10.2023) kam es auf der Heimstrasse zu einer Kollision zwischen einem Personenwagen und einem Kind auf seinem Fahrrad.

AARGAUERZEITUNG: Steine auf Busse geworfen - Polizeifahrzeug mit Steinen attackiert - Auto auf Parkplatz abgefackeltJugendliche im ganzen Kanton betrachteten Halloween einmal mehr als vermeintlichen Freipass für Unfug und Vandalismus. Die Polizei hat im Aargau rund 80 Vorfälle mit teilweise erheblichem Sachschaden verzeichnet.

NAU_LIVE: St. Gallen: Kleinkind (8) auf Kinderfahrrad von Auto erfasstAm Sonntag kam es auf der Heimstrasse zu einer Kollision zwischen einem Personenwagen und einem Kind auf seinem Fahrrad.

POLIZEICH: Emmen LU: Auto überschlägt sich und landet auf DachAm Montag, 30. Oktober 2023 / 22.00 Uhr fuhr ein 18-jähriger Mann mit dem Auto in Emmen auf der Feldmattstrasse in Richtung Hauptstrasse.

