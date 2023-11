Notfall auf dem Bauernhof: So bereitet sich ein Aargauer Landwirt auf einen Stromausfall vor

Wenn der Strom ausfällt, wird es rasch kritisch: Das gilt auch für Bauern – zum Beispiel dann, wenn der Milchroboter nicht mehr läuft. Aargauer Landwirte befassten sich an einer vom Bauernverband organisierten Veranstaltung mit den verschiedenen Aspekten der Notstromversorgung. Jolanda und Lukas Siegrist betreiben auf dem Langmatthof in Meisterschwanden Bio-Milchwirtschaft und züchten daneben Nutz- und Mastvieh.

Ihre Tiere müssen regelmässig mit Futter und Frischwasser versorgt und die Ställe gemistet werden. Vieles passiert über die entsprechenden Einrichtungen weitgehend automatisch. Zentral dabei ist der sogenannte Milchroboter. Von ihm werden die knapp vier Dutzend Kühe, die sich im Laufstall und auf den Weiden frei bewegen können, im Schnitt rund dreimal pro Tag gemolken. Die modernen technischen Einrichtungen auf dem Langmatthof brauchen Strom. Fällt er aus, wird es rasch kritisc





