Norwegischer Slalomspezialist Lucas Braathen beendet Karriere

Es ist ein wahrer Paukenschlag, kurz vor dem Start in den neuen Ski-Winter. Der norwegische Slalomspezialist Lucas Braathen hört auf. Am Freitagmorgen verkündete er dies an einer Pressekonferenz in Sölden.

Im letzten Jahr hatte der aufstrebende Youngster noch 6 Slalom-Podests herausgefahren und sich so die kleine Kristallkugel gesichert, nun hat er genug. Auslöser ist ein Streit mit dem norwegischen Verband um die Persönlichkeits- und Vermarktungsrechte. Braathen hatte Ende September für eine schwedische Bekleidungsmarke geworben, die nicht zu den offiziellen Ausrüstern der Norweger gehört.

Endlich wieder glücklichDer 23-Jährige betonte, der Verband habe ihn «respektlos behandelt», nun sei er zum ersten Mal seit einem halben Jahr «glücklich». Er habe sich «fast immer dafür entschieden, das zu tun, was mich am glücklichsten macht. Das ist mir wichtig.» headtopics.com

02:58 Video Archiv: Braathen siegt in Adelboden vor Landsmann McGrath Aus Sport-Clip vom 08.01.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 58 Sekunden.

