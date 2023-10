Norwegischer Skirennläufer Lucas Braathen tritt mit 23 Jahren zurück

Der Norweger Lucas Braathen tritt mit erst 23 Jahren per sofort zurück. Dies gibt der Slalomspezialist unmittelbar vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden bekannt.Braathen hatte im vergangenen Winter trotz einer Blinddarm-Operation die kleine Kristallkugel als bester Slalomfahrer geholt. Er feierte zwei seiner fünf Weltcupsiege in der Schweiz: 2022 in Wengen und 2023 in Adelboden gewann er jeweils den Slalom.

Der Rücktritt ist ein Paukenschlag, denn der junge Norweger zählte zu den aufsteigenden Stars bei den Alpinen. Der 23-Jährige begründet diesen Schritt mit der fehlenden Freiheit. Als Spitzensportler musste er auf viele andere Aspekte seines Lebens verzichten. «Damit ich in diesem System weiterfahren kann, muss ich nicht nur meine Träume aufschieben. Ich musste auch meine Freude aufschieben.

Zu Braathens Rücktrittsentscheid beigetragen haben dürfte ein Streit mit dem norwegischen Skiverband NSF, der strenge Richtlinien im Sponsoring von Athleten hat. Braathen modelte für die Modemarke «J. Lindberg» und stiess damit offenbar den NSF vor den Kopf, der von «Helly Hansen» ausgestattet wird. headtopics.com

Weiterlesen:

suedostschweiz »

Norwegischer Skirennläufer Lucas Braathen tritt mit 23 Jahren zurückDer norwegische Skirennläufer Lucas Braathen gibt im Alter von nur 23 Jahren seinen sofortigen Rücktritt bekannt. Braathen hatte im letzten Winter trotz einer Blinddarmoperation die kleine Kristallkugel als bester Slalomfahrer gewonnen. Er begründet seinen Rücktritt mit der fehlenden Freiheit und dem Verzicht auf andere Aspekte seines Lebens. In der Fußballwelt kehrt Manuel Neuer nach mehr als zehn Monaten Verletzungspause zum FC Bayern München zurück. Weiterlesen ⮕

Norwegischer Ski-Superstar Lucas Braathen tritt zurückDer erst 23-jährige norwegische Ski-Superstar Lucas Braathen tritt per sofort zurück. Grund dafür ist ein Streit mit dem norwegischen Ski-Verband. Braathen spricht von einer «extrem respektlosen Behandlung». Letzte Saison holte sich der 23-Jährige die kleine Kristallkugel im Slalom-Weltcup. Weiterlesen ⮕

Norwegischer Skistar Lucas Braathen tritt überraschend zurückDer 23-jährige Norweger Lucas Braathen hat überraschend seinen Rücktritt vom Ski-Weltcup bekannt gegeben. Er fühlte sich von seinem Verband respektlos behandelt und kritisierte das aktuelle System als rechtswidrig. Weiterlesen ⮕

Norwegischer Slalomspezialist Lucas Braathen beendet KarriereDer aufstrebende Youngster Lucas Braathen beendet seine Karriere als Slalomspezialist aufgrund eines Streits mit dem norwegischen Verband um Persönlichkeits- und Vermarktungsrechte. Weiterlesen ⮕

Norwegischer Ski-Star Lucas Braathen verkündet überraschend KarriereendeDer 23-jährige norwegische Ski-Star Lucas Braathen hat kurz vor dem Start der neuen Saison sein Karriereende bekannt gegeben. Grund dafür ist eine 'extrem respektlose Behandlung' seitens des norwegischen Verbands. Teamkollegen und Verbandsvertreter zeigen sich überrascht und bedauern Braathens Entscheidung. Weiterlesen ⮕

Norwegischer Skifahrer Lucas Braathen überraschend zurückgetretenDer 23-jährige norwegische Skifahrer Lucas Braathen hat überraschend seinen Rücktritt bekannt gegeben. Zahlreiche Konkurrenten und Fans zeigen ihr Bedauern in den Kommentaren. Braathen erklärt, dass er nur zurückkehren würde, wenn sich die Welt komplett verändert. Weiterlesen ⮕