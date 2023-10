Norwegischer Skirennläufer Lucas Braathen tritt mit 23 Jahren zurück

Der Norweger Lucas Braathen tritt mit erst 23 Jahren per sofort zurück. Dies gibt der Slalomspezialist unmittelbar vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden bekannt.

Braathen hatte im vergangenen Winter trotz einer Blinddarm-Operation die kleine Kristallkugel als bester Slalomfahrer geholt. Er feierte zwei seiner fünf Weltcupsiege in der Schweiz: 2022 in Wengen und 2023 in Adelboden gewann er jeweils den Slalom.Der Rücktritt ist ein Paukenschlag, denn der junge Norweger zählte zu den aufsteigenden Stars bei den Alpinen. Der 23-Jährige begründet diesen Schritt mit der fehlenden Freiheit.

Der Weltmeister von 2014 hat sein bislang letztes Spiel beim frühen deutschen WM-Aus in Katar am 1. Dezember 2022 gegen Costa Rica bestritten. Im Anschluss an das Turnier hatte er sich bei einer Ski-Tour Schien- und Wadenbein am rechten Unterschenkel gebrochen. Seitdem arbeitete er an seinem Comeback. (dpa)Wegen verbotener Sportwetten ist Eishockey-Profi Shane Pinto vom NHL-Klub Ottawa Senators für 41 Spiele gesperrt worden. Er verpasst damit die Hälfte der Hauptrunde. headtopics.com

Offiziell unklar ist, gegen wen sich die Ermittlungen richten und wie der genaue Vorwurf lautet. «Bitte verstehen Sie, dass wir uns zu Details des Sachverhalts nicht weiter äussern werden», hiess es dazu vom DEB. Berichten des «Spiegel», des Bayerischen Rundfunks und der «Augsburger Allgemeinen» zufolge geht es um bereits in der Vergangenheit erhobene Vorwürfe im Zusammenhang mit der Vergabe von Übertragungs- und Werberechten.

Bereits vor einigen Jahren hatte es Kritik einiger Eishockey-Landesverbände gegeben. Dabei ging es um Verhandlungen über TV-Verträge und die Vergabe von Medienrechten.Cedric Badolo (echts) von Sheriff in Aktion gegen David Douline (links) von Servette während des Spiels der UEFA Europa League-Gruppe G zwischen Sheriff und Servette. Servette bleibt in der Gruppenphase der Europa League ohne Sieg. headtopics.com

Weiterlesen:

tagblatt_ch »

Norwegischer Ski-Superstar Lucas Braathen tritt zurückDer erst 23-jährige norwegische Ski-Superstar Lucas Braathen tritt per sofort zurück. Grund dafür ist ein Streit mit dem norwegischen Ski-Verband. Braathen spricht von einer «extrem respektlosen Behandlung». Letzte Saison holte sich der 23-Jährige die kleine Kristallkugel im Slalom-Weltcup. Weiterlesen ⮕

Norwegischer Skistar Lucas Braathen tritt überraschend zurückDer 23-jährige Norweger Lucas Braathen hat überraschend seinen Rücktritt vom Ski-Weltcup bekannt gegeben. Er fühlte sich von seinem Verband respektlos behandelt und kritisierte das aktuelle System als rechtswidrig. Weiterlesen ⮕

Norwegischer Slalomspezialist Lucas Braathen beendet KarriereDer aufstrebende Youngster Lucas Braathen beendet seine Karriere als Slalomspezialist aufgrund eines Streits mit dem norwegischen Verband um Persönlichkeits- und Vermarktungsrechte. Weiterlesen ⮕

Norwegischer Technik-Spezialist Braathen verlässt den norwegischen Ski-VerbandDer norwegische Technik-Spezialist verkündet am Freitagmorgen in Sölden seinen Entscheid, den norwegischen Ski-Verband zu verlassen. Grund dafür ist ein Streit und eine als extrem respektlos empfundene Behandlung. Weiterlesen ⮕

Postbote verabschiedet sich nach 49 JahrenEin Postbote in Aarau verabschiedet sich nach 49 Jahren treuem Dienst von seiner Kundschaft. Er verteilt Flyer, um sich bei den Menschen zu bedanken und erzählt von den Veränderungen in seinem Job. Weiterlesen ⮕

Chinesischer Ex-Ministerpräsident Li Keqiang stirbt im Alter von 68 JahrenDer ehemalige chinesische Ministerpräsident Li Keqiang ist im Alter von 68 Jahren nach einem Herzinfarkt in Shanghai gestorben. Sein Tod wird in China genau beobachtet. Weiterlesen ⮕