Norwegischer Ski-Superstar Lucas Braathen tritt zurück

Lucas Braathen stritt mit dem norwegischen Verband um Marketing-Rechte.Der erst 23-jährige norwegische Ski-Superstar Lucas Braathen tritt per sofort zurück. Grund dafür sei ein Streit mit dem norwegischen Ski-Verband.Lucas Braathen tritt per sofort zurück. Der norwegische Technik-Spezialist verkündet diesen Entscheid am Freitagmorgen an einer Pressekonferenz in Sölden. Grund dafür ist ein Streit mit dem norwegischen Ski-Verband.

Noch am Donnerstag liess sich der Norweger nichts anmerken. Im Interview mit blue Sport zeigte er sich freudig auf den Saisonstart, witzelte wie gewohnt herum und war gut gelaunt. Seinen Entscheid habe er dann noch am Donnerstagabend seinen Teamkollegen mitgeteilt. «Es war schwierig. Es war scheisse, aber es war auch schön.

«Zum ersten Mal seit Jahren fühle ich mich frei», begründet der 23-Jährige seinen Entscheid. «Jeder, der mich kennt, weiss, dass Freiheit eine meiner grössten Quellen für Erfolg und Freude ist.» Braathen war einer der aufsteigenden Stars im Skiweltcup. Letzte Saison holte sich der 23-Jährige die kleine Kristallkugel im Slalom-Weltcup. Insgesamt feierte der Norweger fünf Weltcupsiege (drei im Slalom, zwei im Riesenslalom). Die letzte Saison beendete er zudem auf Rang 4 im Gesamtweltcup. headtopics.com

