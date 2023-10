Norwegischer Ski-Star Lucas Braathen verkündet überraschend Karriereende

Der norwegische Ski-Star Lucas Braathen hat kurz vor dem Start der neuen Saison überraschend sein Karriereende verkündet. Er sei fertig, sagte der 23-Jährige auf einer eigens einberufenen Pressekonferenz am Freitag in Sölden. Dort steht für die Herren am Sonntag der erste Riesenslalom des Winters an. Braathen, der letzte Saison die kleine Kristallkugel im Slalom gewann, sagte: «Zum ersten Mal seit Jahren fühle ich mich frei.

» Braathen erhält Heiratsantrag Die Reaktion des deutschen Ex-Profi Felix Neureuther auf den Rücktritt fiel überraschend aus. Er schrieb auf Instagram: «Wenn es wegen dem Verband ist, würde ich dich heiraten und dann kannst du für Deutschland starten. Meine Frau wäre damit völlig einverstanden.

