Norwegische Gefängnisse bieten kein Training für «Macho-Sportarten» an. Einige Schweizer Gefängnisse stellen hingegen Boxbirnen und Proteinpulver bereit. Experten streiten darüber.«Es gibt Leute, die mir den Tod wünschen»: Schweizer Jüdinnen und Juden sprechen von einem neuen Angstgefühl Hakenkreuze an Wänden, Pöbeleien auf der Strasse. Antisemitische Vorfälle nehmen zu. Das Sicherheitsgefühl der Juden erodiert. Doch es gibt auch hoffnungsvolle Momente

.Trotz Öko-Offensive: Wegen Dieben braucht’s in einigen Migros-Filialen weiterhin den klassischen Kassenzettel Copyright © St.Galler Tagblatt. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von St.Galler Tagblatt ist nicht gestattet

:

BZBASEL: «Problematisches Männerbild»: Ist Boxtraining im Gefängnis sinnvoll oder gefährlich?Gefängnisse in Norwegen fördern nur Ausdauersport. Einige Schweizer Gefängnisse bieten hingegen Boxbirnen und Proteinpulver an.

Herkunft: bzBasel | Weiterlesen »

TAGBLATT_CH: – Vier Personen über das St.Galler Tief auf fremdem Terrain und ihre LösungsansätzeMit drei Auswärtspunkten ist der FC St.Gallen das zweitschwächste Auswärtsteam dieser Saison. Vor dem Spiel gegen Stade Lausanne-Ouchy sprechen wir mit Peter Zeidler, Julian von Moos, einem renommierten Sportpsychologen sowie mit Roland Gutjahr, dem FCSG-Aktionär.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen »

TAGBLATT_CH: St.Galler Experte über glücklichen Familienalltag: «Helikoptereltern haben selber kein Vertrauen ins Leben»Was macht Menschen glücklich? Und gilt das auch für Familien? Sigmar Willi, Dozent für Persönlichkeitsforschung an der Ostschweizer Fachhochschule, spricht am Elternforum in Gossau. Ein Gespräch über Optimismus, Achtsamkeit und Digitalisierung.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen »

NAU_LİVE: Stellenabbau an St. Galler Spitälern – scharfe Kritik von VPODInsgesamt 440 Stellen wollen die St. Galler Spitäler in der Zukunft streichen. Viel Gegenwind dafür gibt es vom Personal sowie den Gewerkschaften.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »

20MİN: Massenentlassungen bei St. Galler Spitälern: Gewerkschaftssekretärin widerlegt Aussagen von SpitalvorstandDie Gewerkschaftssekretärin Alexandra Akeret ist entsetzt über das Vorgehen und die getätigten Aussagen seitens Spitalvorstand. Sie bezeichnet diese unter anderem als «frech» und «gelogen».

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

20MİN: «Achtung Juden»: Erneut antisemitische Graffitis in Zürich: «Das macht uns Angst»In der Nacht auf Freitag kam es im Kreis 7 in Zürich zu antisemitischen Sprayereien an mehreren Hauswänden und Fassaden. Bei den Anwohnern sitzt der Schock tief.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »