Nordkorea führt erfolgreichen Waffentest mit Hyperschallrakete durch

Der jüngste Waffentest vom Dienstag ist nach Angaben staatlicher Medien mit einer Hyperschallrakete mit mittlerer bis grosser Reichweite erfolgt. Nordkoreas jüngster Waffentest ist nach Angaben staatlicher Medien mit einer Hyperschallrakete mit mittlerer bis grosser Reichweite erfolgt.

«Ein neuer Teststart einer Hyperschallrakete mit mittlerer bis grosser Reichweite mit militärstrategischem Wert wurde erfolgreich ausgeführt», meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch, einen Tag nach dem Test. Demnach war Machthaber Kim Jong Un beim Start anwesend. Kim habe gesagt, mit dem Start habe das Land nun strategische Raketen mit Feststoff, manövrierfähigem Sprengkopf und nuklearer Kapazität erlangt. Nach Angaben des südkoreanischen Militärs flog die am Dienstagmorgen gestartete Rakete rund 600 Kilometer weit, ehe sie in den Gewässern zwischen Südkorea und Japan einschlug

