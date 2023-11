NLB-Herren verbessern sich auf Platz acht

Im zweiten Drittel ging der offene Schlagabtausch munter weiter. Erst gingen die Davoser dank eines Treffers von Claudio Wiedmer auf Pass von Nino Vetsch erstmals in Führung (27. Minute), doch nur 29. Sekunden später vermochte Limmattal bereits wieder auszugleichen. In der 49. Minute kassierte Silvan Tanner eine Zweiminuten-Strafe, was die Gäste auszu nutzen wussten und damit erneut die Führung an sich rissen.

Dank der gewonnenen zwei Punkte konten die Marmots-Herren in der NLB-Tabelle einen Platz gutmachen und stehen nun erstmals in dieser Meisterschaft auf dem achten Tabellenrang. Am nächsten Wochenende treffen die Marmots auf Eggiwil und Grünenmatt, zwei Teams, die unmittelbar hinter den Davosern klassiert sind. Mit Siegen gegen diese Teams könnte der Platz unter den besten Acht also zementiert werden.

