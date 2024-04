Nimmt Deutschland auch 20'000 Elefanten auf?

Der botswanische Präsident Mokgweetsi Masisi will «20.000 wilde Elefanten» nach Deutschland abschieben. Die Bedingung: Die Elefanten sollen frei herumlaufen. Wie, ist das Angebot eine direkte Antwort auf den Vorschlag der deutschen Grünen, die Einfuhr von Jagdtrophäen aus Afrika zu verbieten. «Wir akzeptieren kein Nein», hält Masisi zum Angebot fest. Die Überpopulation von Elefanten sei in Botswana ein ernstes Problem.

Man leide unter einer «Elefantenplage», betrachte die Tiere als «Ressource» und sehe die kontrollierte Jagd als «nachhaltige Nutzung». Menschen würden von Elefanten totgetrampelt werden und es entstünden erhebliche Schäden an Ernten und Dörfern. Masisi unterstreicht: Botswana stelle 40 Prozent seiner Landesfläche für Wildtiere berei

