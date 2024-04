Nike verweigert Verkauf von einzelnen Schuhen an Athletin mit Prothese

Die neuseeländische Athletin Stefanie Reid war zunächst erfreut, als man ihr Bilder von Schaufensterpuppen mit Prothese n aus einem Store der Sport - und Modemarke Nike zusandte. Auch Reid, Leichtathletik- Paralympikerin für Kanada und Grossbritannien, ist auf eine Prothese angewiesen. Ihre Hoffnung: Nike verkauft Laufschuhe künftig auch einzeln. Doch dies ist nicht der Fall.

Doch auch bei diesen Unternehmen erhielt sie Absagen zum Kauf nur eines Schuhs. «Ich liebe es, dass Unternehmen Werbung mit amputierten Models machen», so Reid. Sie findet jedoch auch: Wer Bildmaterial dieser Art verwende, solle auch die Verkäufe dahinter anpassen. Am Ende des Videos ruft sie ihre Community dazu auf, Gedanken zu teilen – und hatte damit jede Menge Erfolg. Ihr Tiktok-Video ging mit 4,4 Millionen Views viral.

