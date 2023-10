Niederreiter erzielt Tor und Assist beim 4:1-Sieg der Winnipeg Jets über die Detroit Red Wings

Zum 4:1-Auswärtssieg mit den Winnipeg Jets über die Detroit Red Wings steuerte Nino Niederreiter ein Tor sowie einen Assist bei. Der 31-jährige Bündner musste fast bis zur Schlussminute warten, ehe er im siebten Spiel dieser Saison erstmals traf.

Er schloss einen Gegenstoss mit einem Schuss aus dem Handgelenk ins leere Tor erfolgreich ab. Niederreiter löste sich rasch aus dem eigenen Drittel und wurde von Mason Appleton uneigennützig bedient. Der Amerikaner revanchierte sich so für seinen Treffer zum 3:1, bei dem er von einem feinen Zusammenspiel profitierte, in das auch der Schweizer involviert war.

Hinter der Schnapszahl von 222 Treffern steckt harte Arbeit, Ausdauer und viel Talent. Niederreiter bestritt schon als 16-Jähriger drei Playoff-Partien für den HC Davos, wechselte als 17-Jähriger nach Nordamerika und schoss als 18-Jähriger im Dress der New York Islanders im Oktober 2010 den ersten NHL-Treffer. headtopics.com

Weiterlesen:

srfsport »

Niederreiter erhöht Rekordzahl auf 222 TrefferNino Niederreiter, der beste Schweizer NHL-Torschütze aller Zeiten, steuerte ein Tor und einen Assist zum 4:1-Auswärtssieg der Winnipeg Jets über die Detroit Red Wings bei. Mit diesem Tor erhöhte er seine Rekordzahl auf 222 Treffer. Weiterlesen ⮕

Akanji trifft gegen YB: «Fans hatten nicht so Freude, als ich das Tor gemacht habe»Manuel Akanji wurde gegen YB zum ersten Schweizer, der in der Champions League gegen ein Schweizer Team traf. Im grossen Rummel um Manchester City stach der Nati-Star heraus. Weiterlesen ⮕

Hischier beendet Schweizer NHL-Torflaute – Meier: «Froh für Nico!»In der 5. Partie erzielt Nico Hischier das erste Schweizer NHL-Tor. Teamkollege Meier gibt beim 5:2-Sieg der Devils einen Assist – und jubelt für beide. Weiterlesen ⮕

YB-City jetzt live: Schon wieder ein Tor! (Aber nicht so, wie Sie denken)Im dritten Gruppenspiel der Champions League trifft YB auf Manchester City. Hat der Schweizer Meister eine Chance gegen den Triple-Gewinner? Wie viele Tore erzielt Wunderstürmer Erling Haaland? Und welchen Effekt haben Regen und Kunstrasen auf das Spiel? Lesen Sie unseren Liveticker. Weiterlesen ⮕

Ausraster wegen nicht gegebenem Tor in der 2. Liga: Rothrist-Trainer droht lange SperreAusgerechnet während der «Week of the Referee» kommt es in der 2. Liga zu einem unrühmlichen Zwischenfall. Beim Spiel zwischen dem FC Baden 2 und dem FC Rothrist erhitzt eine Torszene die Gemüter so fest, dass das Spiel beinahe abgebrochen wird. Nun könnte ein Trainer für sein Verhalten lange gesperrt werden. Weiterlesen ⮕

Sofyan Chader erzielt Siegtor für FC LuzernSofyan Chader hat am vergangenen Sonntag zum zweiten Mal in dieser Saison für den FC Luzern einen Match entschieden. Der 23-jährige Franzose mit algerischen Wurzeln erzielte im Heimspiel gegen Yverdon den Siegtreffer zum 2:1. Chader zeigt seine Freude über das Tor und bedankt sich bei der Mannschaft. Weiterlesen ⮕