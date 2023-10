Niederreiter erzielt erstes Tor der Saison

Tor und einen Assist bei.Der 31-jährige Bündner musste bis zur Schlussminute warten, ehe er im siebten Spiel dieser Saison erstmals traf. Er schloss einen Gegenstoss mit einem Schuss aus dem Handgelenk ins leere Tor erfolgreich ab.

Niederreiter löste sich rasch aus dem eigenen Drittel und wurde von Mason Appleton uneigennützig bedient. Der Amerikaner revanchierte sich so für seinen Treffer zum 3:1. Davor profitierte er von einem feinen Zusammenspiel, in das auch der Schweizer involviert war.New York Islanders

