Niederlagenserie der U21 des FC St.Gallen setzt sich fort

Die U21 des FC St.Gallen verlor am vergangenen Samstag bereits zum vierten Mal in Folge. Cheftrainer Orest Shala sagte nach dem Spiel gegen den FC Paradiso, dass seinem Team das Bewusstsein für spielentscheidende Situationen fehle. Beim kommenden Auswärtsspiel in Bulle werden die St.Galler versuchen, in solchen entscheidenden Momenten konsequenter aufzutreten. Trotz der Niederlagenserie: Letzte Saison konnte man beide Partien gegen den FC Bulle für sich entscheiden.

Diese Saison zeigte bisher, dass in den Partien des FC Bulle oft viele Tore fallen. Gegen die Nachwuchsmannschaft des FC Luzern spielten sie 4:4 und gegen jene der Young Boys 3:3. Die jungen Ostschweizer werden sich dieses Mal für ihren leidenschaftlichen Auftritt belohnen und gewinnen 3:2.Die U21 des FCSG gibt in der Nachspielzeit Punkte aus den Händen – die Tore der Partie in Kriens im VideoDas Kantonsgericht St.Gallen hat ein Urteil gegen einen 23-jährigen Mann bestätigt.

