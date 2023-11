«Nicht zukunftsfähig» oder «System hat sich bewährt»: Braucht der Kanton Aargau eine Einheitspolizei?

Daniel Suter, Gemeindeammann von Frick und Vorsitzender der Repol-Konferenz, zeigt sich im «TalkTäglich» enttäuscht von der «180-Grad-Wende» der Regierung. Das System habe sich in all den Jahren bewährt. Man finde es gar nicht lustig, dass man die Regionalpolizeien in eine Polizei zusammenfassen möchte.Letztes Jahr noch zeigte sich Egli überzeugt vom dualen System. Damals sprach der SP-Politiker noch von einem «gut funktionierendem System».

In seinem Schreiben kritisierte Herzog die Regionalpolizeien unter anderem als «Sammelbecken mangelnder Disziplin und fachlicher Unzulänglichkeit». Daniel Suter reagierte im «TalkTäglich» auf die Kritik: «Die Aussagen sind haltlos und aus dem Kontext gerissen.» Ihm tun die Regionalpolizistinnen und Polizisten leid, die tagtäglich für die Sicherheit der Bevölkerung sorgen.

Doch welche Vorteile würde eine Einheitspolizei dem Aargau überhaupt bringen? Regierungsrat Egli betont, dass die Regionalpolizeien bei vielen Sachen nicht direkt ihren Job machen könne. Nicht, weil sie es nicht können, sondern weil sie nicht dafür vorgesehen seien. Was fehlt, sei die Kommunikation zwischen den Polizeiorganisationen. Zudem kritisiert Egli die mangelnde Effizienz der insgesamt 16 Organisationen.

Die Doppelspurigkeiten, auch Schnittstellen genannt, würden genauso bei der Einheitspolizei existieren, entgegnet Suter. Sie seien einfach an einem anderen Ort. Eine Einheitspolizei wäre nicht effizienter als 15 Regionalpolizeien und eine Kantonspolizei.Bei einer allfälligen Schaffung einer Einheitspolizei müssen die heutigen Angestellten der Regionalpolizeien nicht um ihren Job bangen. Ihnen soll eine Stelle bei der neuen Polizeiorganisation angeboten werden.

