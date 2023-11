Nicht verfassungskonform: Baselbieter Regierung hält TCS-Initiative zu Tempo 30 für ungültig

Gemäss einem Rechtsgutachten der Regierung verstösst das Anliegen «in mehrfacher Hinsicht gegen Bundesrecht», es bestünden «mehrere verfassungsrechtliche Einwände», etwa betreffend der Hoheit des Kantons über die Kantonsstrassen und dem Grundsatz der Gewaltenteilung. Die Regierung empfiehlt zudem die Abschreibung einer ähnlich lautenden Motion des FDP-Landrats Andreas Dürr.

Der TCS hält am Mittwoch in einer Mitteilung ein eigenes Gutachten entgegen, das der Regierung widerspricht. Er hofft auf den Landrat, um dem Volk mehr Mitsprache zu geben. Der Entscheid der Regierung sei «als politischer Entscheid zu lesen».Bloss für den Eigenkonsum? Mann transportiert heimlich Lachgas für knapp 12’000 Ballone ab

Ein 32-jähriger Lastwagenfahrer klaute jeweils an Wochenenden bei seinem Arbeitgeber in Muttenz insgesamt 28 Lachgasflaschen. Das habe er bloss für den Eigenkonsum getan, beteuerte er vor Gericht. Die Richter hatten Zweifel an seiner Version, konnten ihm aber keine Verkaufsaktivitäten nachweisen.Copyright © bz Basel. Alle Rechte vorbehalten.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BZBASEL: Baselbieter Personal fordert 4,05 Prozent TeuerungsausgleichSteigende Kosten belasten die Portemonnaies – auch diejenigen der Baselbieter Staatsangestellten. Deshalb fordert jetzt die Arbeitsgemeinschaft Basellandschaftlicher Personalverbände auf 2024 hin eine Lohnerhöhung.

Herkunft: bzBasel | Weiterlesen ⮕

BZBASEL: Weil Bademeister fehlen: Was Baselbieter Badis tun, um Personal anzulockenDer Stellenmarkt für Aufsichtspersonal in Baselbieter Hallen- und Gartenbädern ist ausgetrocknet. Die Anbieter müssen sich einiges einfallen lassen, um Personal anzulocken.

Herkunft: bzBasel | Weiterlesen ⮕

BZBASEL: Teuerungsausgleich und Lohnerhöhung: Baselbieter Landräte äußern sichZwei direktbetroffene Baselbieter Landräte erklären, wie sie zu Teuerungsausgleich und Lohnerhöhung stehen. Die Baselbieter Personalverbände fordern einen Teuerungsausgleich von 4,05 Prozent und eine Reallohnerhöhung von 1 Prozent.

Herkunft: bzBasel | Weiterlesen ⮕

BAZONLINE: Ohrfeigen für den Freisinn: Die Baselbieter FDP verliert den SpeckgürtelIn mehreren Gemeinden im Unterbaselbiet, darunter freisinnige Hochburgen, hat die Baselbieter FDP bei den Nationalratswahlen ein Debakel erlebt.

Herkunft: bazonline | Weiterlesen ⮕

TAGBLATT_CH: Armut im Kanton St.Gallen: Regierung verzichtet auf MassnahmeRund 80.000 Menschen im Kanton St.Gallen leben in Armut oder sind betroffen davon. Die Regierung verzichtet jedoch aus Spargründen auf eine vielversprechende Massnahme.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Neue slowakische Regierung verstärkt Grenzschutz zu UngarnDie neue slowakische Regierung hat am Montag hunderte Polizisten an die Grenze zu Ungarn entsandt, welche die zunehmende Migration ins Land verhindern sollen.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕