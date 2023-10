NHL: Timo Meier punktet bei Devils-Sieg – Hischier fehlt verletzt

Der Schweizer Stürmer Timo Meier skort im fünften Spiel in Serie.konstant gespielt und sei gut gestartet, so Timo Meier. Zudem funktionierten die Special Teams gut. «Das Powerplay hat heute geklickt.»Verteidiger Jonas Siegenthaler erhielt bei New Jersey mit 21:40 Minuten am zweitmeisten Einsatzzeit und verliess das Eis mit einer Plus-1-Bilanz.erlittenen Oberkörperverletzung.

Connor McDavid kehrte nach zwei verpassten Partien aufgrund einer Oberkörperverletzung in die Aufstellung zurück und liess sich einen Assist gutschreiben.

Alles selber gemacht: Timo zeigt «sis Dihei»Timo aus Wiedlisbach ist gelernter Maler. Seine kreative Ader ist in seiner Wohnung deutlich zu sehen. Ausser dem Sofa und dem Kühlschrank hat er in seiner Wohnung alle Möbel selbst gestaltet und gebaut, was seine Wohnung zu einem Unikat macht. Weiterlesen ⮕

Nino Niederreiter: Bündner NHL-Star verbringt Ferien in HeimatWährend die NHL ruht, bietet sich den Eishockey-Stars die Möglichkeit, abzuschalten. Der Churer Nino Niederreiter (30) reist dafür in seine Heimat. Weiterlesen ⮕

Adam Johnson: Ex-NHL-Profi stirbt in England nach HorrorverletzungDen 29-jährigen US-Amerikaner verletzte in einem Spiel in England eine Kufe so schwer am Hals, dass er seinen Verletzungen erlag. Weiterlesen ⮕

Adam Johnson: Ex-NHL-Spieler (†29) stirbt nach schwerem UnfallEx-NHL-Spieler Adam Johnson verstarb nach einem schweren Unfall auf dem Eis. Der 29-Jährige wurde von einer Schlittschuh-Kufe am Hals getroffen und verletzt. Weiterlesen ⮕

Ex-NHL-Spieler wird von Kufe am Hals getroffen und stirbtAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

NHL: Auch Niederreiter trifft - Josis Tor-Premiere sichert Nashville den SiegRoman Josi trifft gegen die Maple Leafs in der Verlängerung zum 3:2 und ist erstmals in dieser Saison Torschütze. Weiterlesen ⮕