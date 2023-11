Neuwahlen in Serbien: Chance für einen Wechsel?

Der Schweizer Politikwissenschaftler Daniel Bochsler ist Professor an der Universität Belgrad in Serbien. Das Balkanland wählt in einem Monat. In den letzten Jahren vollzog der Präsident eine Aushöhlung demokratischer Institutionen. Gibt es nun eine Chance für einen Wechsel? Aleksandar Vučić hat die Neuwahlen erst vor wenigen Wochen auf den 17. Dezember angesetzt, obwohl sein Bündnis Bestand hat.

Was sind Ihrer Meinung nach die Gründe, warum er diese vorgezogenen Neuwahlen wollte? Daniel Bochsler: Dass es Neuwahlen gibt, ist schon länger bekannt. Es wurde einfach erst kurzfristig formalisiert. Ob es klare Gründe gibt, weiss ich nicht. In den letzten zehn Jahren sind vorgezogene Neuwahlen auf eine Weise zur Regel geworden, selbst wenn sie politisch nicht nötig wären, weil es keine Koalitionskrise gibt.SWI: Sie sprechen von den Anti-Gewaltprotesten, nach zwei Amokläufen – einem an einer Schule und einem durch einen Erwachsenen in der Region Belgra





