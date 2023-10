Neues Parlament in der Schweiz: Rechtsrutsch nach nationalen Wahlen

Die Schweiz hat ein neues Parlament. CH Media-Reporter Francesco Benini gibt Antworten auf die brennendsten Fragen und erklärt, was von der aktuellen Zusammensetzung zu erwarten ist.Nach den nationalen Wahlen am Sonntag macht die Schweiz einen Rechtsrutsch. Die SVP legt um drei Prozent im Nationalrat zu. Weiter gehen die FDP, die Grünen und die Grünliberalen als Verlierer hervor.

Dass die FDP so ein schlechtes Resultat erzielt hat, wird oft mit der Credit Suisse in Zusammenhang gebracht. «Diese Erklärung ist mir zu einfach», sagt CH Media-Reporter und -Blattmacher Francesco Benini und erklärt, warum die Partei so schlecht abschloss.

Francesco Benini war am Sonntag in Bern und analysiert den Volksentscheid: Welche Politik können wir die nächsten vier Jahren erwarten? Was meint er mit der «Krise des Freisinns»? Und warum kam im Bundeshaus so gar keine Stimmung auf?Nach mehreren unverhofften Abgängen: Das St.Galler Amt für Kultur wird neu von einer Co-Leitung geführt headtopics.com

Sabina Brunnschweiler und Christopher Rühle werden ab kommendem Frühling das St.Galler Amt für Kultur in einem Co-Leitungsmodell führen. Die beiden folgen auf Tanja Scartazzini, die das Amt für Kultur bis letzten August geleitet hatte und deren Abgang einige Fragen aufwarf.

