Neues Mehrzweckgebäude in Zeiningen wird teurer als geplant

Wird teurer als budgetiert: Das neue Zeininger Mehrzweckgebäude soll fast vier Millionen mehr kosten.Die Baselbieter Gemeinde Zeiningen soll ein neues MVG (Mehrzweckgebäude) erhalten – die bestehende Mitteldorfhalle sei veraltet und sanierungsbedürftig. Zu dem Schluss kam eine einberufene Spezialkommission bereits Anfang Jahr. Am 25. Oktober wurde eine Infoveranstaltung für die Anwohnenden einberufen.

«Wir werden uns verschulden. Das ist aber vertretbar», sagt Gemeindepräsidentin Gisela Taufer auf Anfrage der BaZ. Wenn man das neue Mehrzweckgebäude nicht baue, müsse man in neuen Schulraum investieren, sagt Taufer und führt aus: «Die Schülerzahlen steigen, und die Schule ist dringend auf mehr Räume angewiesen.» Um für junge Familien und Zuzüger attraktiv zu bleiben, brauche man modernen Schulraum.

«Der Gemeinderat, die Finanzverwaltung und die Finanzkommission haben das Projekt geprüft und kommen zum Schluss, dass es ohne Steuererhöhung machbar ist.» Am 7. Dezember soll das Zeininger Stimmvolk über den Kredit abstimmen. Baubeginn wäre dann im Herbst 2024. headtopics.com

