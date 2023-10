Neues Medikament zur Behandlung von Duchenne-Muskeldystrophie zugelassen

Erst vor zwei Wochen hatte der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) eine positive Empfehlung für das Mittel zur Behandlung der Muskelerkrankung Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) abgegeben.

Wie aus dem Communiqué von Catalyst hervorgeht, darf der Wirkstoff für DMD-Patienten ab zwei Jahren eingesetzt werden. Er soll unter dem Namen «Agamree» vermarktet werden. Catalyst plant die Markteinführung für das erste Quartal 2024.Laut Santhera hat das Mittel das Potenzial, bei jungen Patienten mit DMD Therapiestandard zu werden.

Weiterlesen:

cashch »

US-Gesundheitsbehörde erteilt Zulassung für Augenmittel Vabysmo zur Behandlung von MakulaödemDie US-Gesundheitsbehörde FDA hat dem Augenmittel Vabysmo die Zulassung zur Behandlung des Makulaödems nach Netzhautvenenverschluss (RVO) erteilt. Vabysmo ist bereits zur Behandlung von neovaskulärer altersbedingter Makuladegeneration (nAMD) und diabetischem Makulaödem (DME) zugelassen. Das Augenmittel gehört zu den Hoffnungsträgern des Pharmakonzerns mit einem Umsatz von über anderthalb Milliarden Franken in den ersten neun Monaten 2023. Weiterlesen ⮕

Ägypten baut Feldlazarett für Verwundete aus dem GazastreifenÄgypten lässt nahe der Grenze zum Gazastreifen ein Feldlazarett zur Behandlung von palästinensischen Verletzten einrichten. Weiterlesen ⮕

Israel-Krieg: Schwangere im Gazastreifen verzweifeltIm Gazastreifen leben Tausende schwangere Frauen. Wegen der Eskalation im Israel-Krieg fehlt ihnen nun die nötige medizinische Behandlung. Weiterlesen ⮕

Exil-Autor Amir Gudarzi: «Regime im Iran steht mit einem Bein im Grab»Amir Gudarzi flüchtete 2009 aus dem Iran und ist heute erfolgreicher Schriftsteller. Das Mullah-Regime werde untergehen, sagt er. Auch gegen die Hamas werde im Land Kritik laut. Weiterlesen ⮕

Slowakei: Ministerpräsident Fico lehnt neue Sanktionen gegen Russland abKurz vor seiner Abreise zum Gipfel der Regierungschefs in Brüssel machte Robert Fico bereits klar, dass in Bratislava neue Zeiten angebrochen sind: «Ich werde keinerlei neuen Sanktionen gegen Russland zustimmen», versprach der neue starke Mann in Bratislava. Weiterlesen ⮕

Slowakischer Ministerpräsident lehnt neue Sanktionen gegen Russland abKurz vor dem Gipfel der Regierungschefs in Brüssel kündigte Robert Fico an, dass er keinerlei neuen Sanktionen gegen Russland zustimmen werde. Er begründete dies damit, dass die Sanktionen nichts bringen würden und der Slowakei schaden würden. Weiterlesen ⮕