Neues Flaggschiff der Walensee-Flotte wird bisher unangefahrene Gründe erschließen

Das MS Schwyz wird ab Frühling 2024 als neues Flaggschiff der Walensee-Flotte bisher unangefahrene Gründe erschliessen. Und zwar unter geändertem Namen. ­Logisch, denn MS Schwyz auf dem Walensee, das macht keinen Sinn.

Die jetzigen sechs Schiffe des Schiffs­betriebs hören auf die Namen MS Quinten, MS Churfirsten, MS Seestern, MS Walenstadt, MS Alvier und LS Gonzen. Wie das neue Boot auf dem Walensee heissen wird, steht noch nicht fest. Klar ist aber: Schiffe umzutaufen, das bringt Unglück. Zumindest ist das von alten Seebären so über­liefert.

