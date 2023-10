Neues chinesisches Restaurant öffnet in St.Gallen

Nachdem das Restaurant Lansin jahrelang eine feste Grösse in der St.Galler Innenstadt war, öffnet nun am selben Standort ein neues Restaurant. Drei Chinesinnen haben sich dazu entschlossen, das «PinChu» zu gründen.Es ist kurz nach halb drei. Die Mittagsgäste haben das Restaurant alle wieder verlassen. Das Buffet ist schon abgeräumt und die Essensbehälter werden gerade poliert. Um 17.30 Uhr startet der Abendbetrieb.

Derzeit sind sie auch noch die einzigen Angestellten des Chinarestaurants PinChu. «Wir sind momentan auf der Suche nach einem Küchengehilfen oder einer Küchengehilfin», sagt Ling Qin.Trotz Forderungen nach einer härteren Asylpolitik macht die Schweiz in diesem Bereich vieles besser als die Nachbarn. Eine kleine Analyse.Copyright © St.Galler Tagblatt. Alle Rechte vorbehalten.

Weiterlesen:

tagblatt_ch »

Neues chinesisches Restaurant eröffnet in St.GallenNach dem Ende des Restaurants Lansin eröffnen drei Chinesinnen das neue Restaurant PinChu an derselben Stelle. Sie suchen noch nach einem Küchengehilfen. Weiterlesen ⮕

Schnupfen nach dem Wahlsieg: SVP-Nationalräte in St.GallenDie SVP-Nationalräte Michael Götte, Roland Rino Büchel und Mike Egger feiern ihren Wahlsieg im Pfalzkeller in St.Gallen. Weiterlesen ⮕

Restaurant Traube: Das Käsekuchen-Original-Restaurant in Gersau SZEntdecken Sie das Käsekuchen-Original-Restaurant Traube in Gersau SZ und genießen Sie köstliche Käsekuchen in gemütlicher Atmosphäre. Weiterlesen ⮕

Neues Parlament in der Schweiz: Rechtsrutsch nach nationalen WahlenNach den nationalen Wahlen am Sonntag macht die Schweiz einen Rechtsrutsch. Die SVP legt um drei Prozent im Nationalrat zu. Weiter gehen die FDP, die Grünen und die Grünliberalen als Verlierer hervor. Was erwartet uns in den nächsten vier Jahren? Weiterlesen ⮕

Stadt St.Gallen SG: Festnahme von Drogendealer (Nigerianer, 47)Am Mittwoch (25.10.2023), kurz vor 17 Uhr, haben Fahnder der Kantonspolizei St.Gallen mit Unterstützung der Stadtpolizei St.Gallen am Bahnhof St.Gallen einen Mann angehalten. Weiterlesen ⮕

St.Gallen: Drogendealer muss vor Festnahme ins CTAm Mittwoch, kurz vor 17 Uhr, haben Fahnder der Kantonspolizei St.Gallen mit Unterstützung der Stadtpolizei St.Gallen am Bahnhof St.Gallen einen Mann angehalten Weiterlesen ⮕