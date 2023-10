Neuer Trailer zur Finalstaffel von «The Crown» zeigt Prinzessin Dianas Schicksal

Der erste Teil der Finalstaffel von «The Crown» wird am 9. November veröffentlicht. Netflix zeigt nun einen neuen Trailer zu den ersten vier Folgen, der das Schicksal von Prinzessin Diana in den Fokus stellt.Gezeigt wird dabei Dianas Beziehung mit Millionär Dodi Al-Fayed und ihr Unfalltod in Paris.

Nicht nur geht die Netflix-Serie mit den neuen Folgen zu Ende. In den Episoden wird es auch um Prinzessin Diana (1961 bis 1997), gespielt von Elizabeth Debicki (33), und ihre Schicksalsgeschichte gehen.

Ein neuer Trailer für die Folgen eins bis vier, die am 16. November erscheinen, zeigt Diana unter anderem im Kampf gegen die Paparazzi.«Ich weiss nicht, wie ich hier gelandet bin. Ich sause herum und verliere mich dabei selbst aus den Augen», ist unter anderem aus dem Off zu hören. headtopics.com

«Man wünscht diesem Mädchen wirklich, dass es Frieden findet», erklärt zudem Imelda Staunton (67), die in der Serie Queen Elizabeth II. (1926 bis 2022) mimt. «Endlich hast du es geschafft, dieses Haus auf den Kopf zu stellen», wendet sich die Queen an anderer Stelle in einem kühlen Gespräch an Diana, die ihr entgegnet: «Das war nie meine Absicht.»Offenbar auch kurze Szenen aus Paris sind im Trailer zu sehen, in denen Diana unter dem Blitzlichtgewitter der Paparazzi unter anderem in ein Auto steigt.

Es habe «ein sehr, sehr sorgfältiges, langes, langes Gespräch» darüber gegeben, erklärte sie laut eines Am Ende werde das Publikum sein Urteil fällen, sie denke aber, dass es «sehr behutsam und durchdacht umgesetzt» worden sei. headtopics.com

«Diana wird von den Fayeds in Südfrankreich umworben und gibt den jungen Prinzen William und Harry einen Vorgeschmack auf ein Leben mit Luxusyachten, Videospielen und gemeinsamen Filmabenden», heisst es in der Ankündigung.Charles möchte hingegen auf Schloss Balmoral an der traditionellen Erziehung seiner Söhne festhalten. Die Presse stürzt sich auf die unterschiedlichen Lebensweisen, bis die Verfolgung durch die Paparazzi in Paris tragisch endet.

