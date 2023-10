Neuer Staatssekretär für Sicherheitspolitik: Jean-Daniel Ruch

Der 60-jährige Jurassier hat die Eidgenossenschaft stets an Brennpunkten der Weltpolitik vertreten: Viola Amherd präsentiert im September 2023 Jean-Daniel Ruch als neuen Staatssekretär für Sicherheitspolitik.Jean-Daniel Who? Das war eine verbreitete Reaktion im und um das Bundeshaus, als Verteidigungsministerin Viola Amherd Mitte September den ersten Staatssekretär für Sicherheitspolitik präsentierte.

An der Medienkonferenz in Bern zu seiner Ernennung Mitte September spielte der designierte Staatssekretär auf Odysseus an, der nach langer Reise in die Heimat zurückkehrt. Jetzt aber endet die Reise Ruchs nicht im zweithöchsten Exekutivamt nach dem Bundesrat.Was ist passiert? Auskünfte will niemand geben, Jean-Daniel Ruch schon gar nicht.

Ruch wurde erneut konfrontiert. Was danach passierte, liess sich nicht in Erfahrung bringen. Fest steht, dass Ruch sich entschied, auf den Posten zu verzichten, den er am 1. Januar 2024 hätte antreten sollen. headtopics.com

«Angestellte vermeiden insbesondere als Vertreterinnen und Vertreter der Schweiz im Ausland jede Handlung, die den Ruf der Schweiz beschädigen oder gefährden könnte.»Die strengen Richtlinien sollen verhindern, dass Vertreter des Bundes erpressbar werden. «Angestellte vermeiden insbesondere als Vertreterinnen und Vertreter der Schweiz im Ausland jede Handlung, die den Ruf der Schweiz beschädigen oder gefährden könnte», heisst es im Kodex weiter.

Schweizer Botschafterinnen und Botschafter müssen sich alle fünf Jahre einer strengen Personensicherheitsprüfung stellen. Dabei wird auch das Privat- und Sexualleben auf mögliche Schwachstellen durchleuchtet. Bei Ruch fand die letzte solche Prüfung 2019 statt. Damals tauchten keine Probleme auf.Eingeleitet hatte Ruchs nun gescheiterten Karrieresprung eine hochkarätige Findungskommission. headtopics.com

Weiterlesen:

tagesanzeiger »

Der gescheiterte Versuch, Jean-Daniel Ruch zum neuen Staatssekretär zu ernennenDer gescheiterte Versuch, Jean-Daniel Ruch zum neuen Staatssekretär zu ernennen, hat in der SRF-Community zu regen Diskussionen geführt. Patrice Zumsteg, Leiter des Kompetenzbereichs Sicherheitsrecht an der ZHAW, beantwortet die wichtigsten Fragen. Weiterlesen ⮕

SVP-Tuena: «Warum hat Sicherheitsprüfung so krass versagt?»SVP-Nationalrat und Präsident der Sicherheitskommission Mauro Tuena will wissen, warum die Sicherheitsprüfung des Bundes bei Jean-Daniel Ruch versagt hat. Weiterlesen ⮕

Die Fehde zwischen Daniel Borel und Wendy Becker lähmt den Tech-KonzernWas ist dran an den Vorwürfen im hässlichsten Machtkampf der Schweiz? Weiterlesen ⮕

Logitech-Gründer Daniel Borel fordert Abwahl von VR-PräsidentinDer Gründer und Chairman Emeritus von Logitech, Daniel Borel, fordert die Abwahl von VR-Präsidentin Wendy Becker und wirft ihr vor, die Werte der Firma nicht zu teilen und das Management-Team nicht im Griff zu haben. Weiterlesen ⮕

Ersatzwahl für Alain Berset: Die SP Zürich schickt Jositsch ins Bundesrats-RennenDie erste Hürde hat der Zürcher Ständerat genommen: Die SP-Delegierten haben Daniel Jositsch am Donnerstagabend für den Bundesrat nominiert. Weiterlesen ⮕

Unzufriedener Logitech-Mitgründer Borel nennt Gegenkandidaten für VerwaltungsratspräsidiumDie Auseinandersetzung zwischen Logitech-Mitgründer Daniel Borel und Verwaltungsratspräsidentin Wendy Becker geht laut einem Magazinbericht in die nächste Runde. Weiterlesen ⮕